Muž se oháněl vysokou funkcí, pak napadl strážníky. Mluví se o státním zástupci

Autor:
  11:40
Hned do několika potyček se minulou sobotu v Brně dostal šedesátník ohánějící se vysokou funkcí. Podle některých informací se jednalo o místního státního zástupce. Starší muž vulgárně pokřikoval na strážníky a dokonce se po jedné příslušnici městské policie ohnal rukou. Poté údajně v budově krajského státního zastupitelství v Brně fyzicky napadl dva nadřízené. Za jeho řáděním mohly být duševní problémy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Bílina

Strážníci minulou sobotu po poledni zastavili u zoologické zahrady dva cyklisty, aby je upozornili na porušení předpisů.

„Muž, který je pěšky míjel, však začal hlasitě protestovat a agresivně na strážníky dorážel, aby dohled ukončili, protože on místem běžně projíždí také. Zaštiťoval se svojí vysokou funkcí a odkazoval se na vlivné kontakty,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Jednašedesátiletý muž s vulgaritami nepřestal, přestože místem procházely rodiny s malými dětmi. „Strážnici se dokonce pokusil udeřit do hlavy, jeho útok ale včas odvrátila. Podobně se ohnal po nasazené přilbě cyklisty, kterého se o chvíli dříve bez pobízení snažil hájit,“ vylíčil Ghanem.

Strážnice přistihly muže močícího na ulici, po jeho útoku mají zlomeniny

Agresor si svým výstupem vysloužil podezření z trestného činu výtržnictví a několika přestupků. Tím však jeho řádění neskončilo.

Podle zjištění serveru Novinky.cz se jednalo o státního zástupce, který už předtím rozkopal dveře bytového domu a napadl souseda. Po incidentu se strážníky pokračoval do budovy krajského státního zastupitelství v Brně, kde se vrhl na dva nadřízené. Následně se podle serveru dobýval na Nejvyšší státní zastupitelství, které sídlí jen pár desítek metrů od budovy krajských žalobců.

Mluvčí krajského státního zastupitelství Petr Lužný nechtěl věc komentovat. Policejní mluvčí Pavel Šváb zmínil, že policisté zasahovali u několika incidentů způsobených jedním mužem.

Při útocích šedesátníka se nikdo nezranil, v nemocnici však skončil sám agresor, u něhož existuje podezření na duševní problémy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

Sedmačtyřicetiletá Markéta Vaňková vystudovala právo na Masarykově univerzitě,...

Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo...

Nepochopitelný přemet, diví se politici. Producentka Zlatušková v dresu ODS překvapila

Premium
Kamila Zlatušková je zakladatelkou brněnského festivalu Serial Killer.

Místo Markéty Vaňkové povede brněnskou kandidátku ODS a TOP 09 do letošních komunálních voleb producentka Kamila Zlatušková. Politické oponenty její rozhodnutí překvapuje, někteří ji sami lákali do...

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Příprava brněnského projektu Čtvrti pod Hády s více než tisícovkou bytů si...

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

Jak se kradlo v brněnské pískovně. Za úplatky se ukládal odpad, kácelo se i myla auta

Premium
Pískovna v brněnských Černovicích. Na malém snímku bývalý jednatel brněnské...

Na více než pět milionů korun si na úplatcích přišel někdejší sociálnědemokratický politik brněnské městské části Černovice a jednatel tamní pískovny ve správě radnice Jiří Novotný. Své nekalosti...

24. dubna 2026

Jak platit za rezidentní parkování? Zjistěte si sami, vzkázal soud řidičům v Brně

V brněnských ulicích začaly přípravy na rezidentní parkování. Pracovníci...

Kvůli chybějícímu parkovacímu automatu i instrukcím, jak zaplatit jinak, odmítli řidiči uhradit Brnu parkovné. U soudu však se svou stížností neuspěli. Placené parkoviště je podle soudce třeba...

24. dubna 2026  6:13

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

23. dubna 2026  16:10

Proměna kláštera v luxusní hotel? Okolnosti plánu za 400 milionů vzbuzují podezření

Premium
V Louce založili premonstráti kanonii v roce 1190.

Plán na přeměnu chátrajícího důstojnického pavilonu v areálu Louckého kláštera ve Znojmě na luxusní hotel s wellness, restaurací či vinárnou naráží na první problém. Radnice totiž vybrala investory...

23. dubna 2026  16:05

Zřejmě jsem se zbláznil, řekl bývalý ředitel pískovny. Za machinace dostal podmínku

Za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek dostal bývalý jednatel brněnské...

Za přijetí úplatku a ovlivňování zakázek dostal bývalý jednatel brněnské městské společnosti Pískovna Černovice Jiří Novotný tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a také peněžitý trest....

23. dubna 2026  9:24,  aktualizováno  15:25

Sklad plastů v Brně vzplál kvůli závadě na osvětlení, škoda činí 60 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu výrobce plastů. (20. dubna...

Požár skladu plastů v brněnských Přízřenicích způsobila podle hasičů technická závada na osvětlení. Sklad začal hořet v pondělí brzy ráno, hasiči požár zlikvidovali ve středu téměř po 52 hodinách. Na...

23. dubna 2026  15:02

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z...

23. dubna 2026  12:30,  aktualizováno  13:46

Plán na obnovu rozptylové loučky pobouřil pozůstalé, ze hřbitova ale odešli klidní

Na Ústředním hřbitově v Brně plánují obnovu zdejší první rozptylové loučky.

Vlnu nevole vyvolal plán Správy hřbitovů města Brna na revitalizaci první rozptylové loučky na Ústředním hřbitově. Organizace ji připravila, protože prostor už neplní svou funkci, jak by měl....

23. dubna 2026  11:36

Kde jsem? V pytli, vtipkoval opilý muž se strážníky. Nadýchal smrtící dávku

Muž nadýchal strážníkům smrtelnou dávku

Velmi veselou náladu měl muž, který posedával u silnice v Brně. Když jej oslovili strážníci, se smíchem na ně chrlil vtipy. Při dechové zkoušce však nadýchal hodnotu, která může být smrtelná, proto...

23. dubna 2026  10:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  5:56

Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu

Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha uniká v zápase se Žabinami Brno, brání ji...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za...

22. dubna 2026  20:37,  aktualizováno  21:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.