Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Karolína Kučerová
  5:35
Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na internách, s čímž se potýkají i špitály na jižní Moravě – o to více v zimě, kdy jsou lidé náchylnější k respiračním infekcím.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Až pětina pacientů v Česku, zejména seniorů trpících chronickými chorobami, tam přitom podle České internistické společnosti (ČIS) leží zbytečně.

„Poté, co u nich lékaři vyřešili akutní problém, se kterým byli hospitalizováni, zůstávají v nemocnici i další týdny. Kvůli jejich věku a zdravotnímu stavu se o sebe nedokážou postarat. A pokud nejsou ochotní příbuzní, nemůžete takového člověka poslat domů,“ říká primář interní ambulance znojemské nemocnice Zdeněk Monhart.

Pro takové případy sice existují léčebny se specializací na následnou péči nebo na dlouhodobě nemocné pacienty, ty se však taktéž potýkají s přeplněnými kapacitami.

Výrazný problém potvrzují zdravotníci z jižní Moravy, kde je situace po Středočeském a Moravskoslezském kraji nejhorší. „Přetížení lůžek na interně se nevyhýbá ani nám. Snažíme se pacienty co nejrychleji přesouvat, k čemuž nám slouží zdravotně-sociální oddělení. To poskytuje zejména pomoc v období, kdy se hledá místo v jiném zařízení,“ zmiňuje mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Míst pro seniory je v domovech málo, otvírá to prostor pro soukromé rezidence

Podobný systém využívají také ve Znojmě. „Osvědčila se nám spolupráce se sociální sestrou, která má přehled o dalších sociálních a zdravotnických zařízeních. Díky tomu se daří přesuny v rámci okresu řešit poměrně rychle. Jakmile ale volá do Brna nebo Vyškova, obvykle se dozví, že místo bude volné za měsíc,“ podotýká Monhart s tím, že špitálu pomáhá i vlastní oddělení věnující se dlouhodobé péči.

Dodává, že kromě přetížení systému je stav nebezpečný i pro pacienty. Protože se z drtivé většiny jedná právě o starší lidi se sníženou imunitou, pobytem ve špitálu se zvyšuje riziko dalšího onemocnění. „Za tu dobu se vedle něj vystřídá na lůžku několik pacientů, kteří mají mnohdy různé infekce a ty jej mohou ohrozit na životě. Starý člověk by zkrátka v nemocnici neměl být, pokud to není nezbytně nutné,“ zdůrazňuje Monhart.

Nedostatek míst v domovech

Kromě toho, že zařízení zaměřených na léčbu dlouhodobě nemocných je málo, důvod jejich přeplněných kapacit je v podstatě stejný. Tyto služby, tedy sociální zařízení, jako jsou domovy pro seniory, kam by mohli pacienti putovat dále, také nemají dostatek volných míst.

„Vytváří to špunt. Pacient sice nevyžaduje naši zdravotní péči, ale není jej kam přeložit a rodiny často nechtějí nebo nemohou vzít příbuzného domů,“ vysvětluje Jitka Smrčka, ředitelka SurGal Clinic v Brně, která v současné době nabízí 160 lůžek dlouhodobé zdravotnické péče.

Na přijetí tam lidé čekají několik týdnů, v současné době tu evidují vyšší desítky žádostí. „Z tohoto důvodu budujeme nové pracoviště s dalšími 75 místy, které první pacienty přijme už začátkem nového roku,“ dodává Smrčka.

V kraji chybí stovky míst pro lidi s alzheimerem, nová zařízení se staví pomalu

Podobné zkušenosti mají i v nemocnici následné péče ve Valticích na Břeclavsku.

„Přicházejí k nám jak pacienti, kteří mají již rozpracované žádosti do domovů seniorů a příspěvek na péči, ale i ti, kteří onemocněli náhle. Jim můžeme požádat o příspěvek až po 60 dnech hospitalizace a teprve pak oslovit domovy. Bez přiznaného příspěvku vyššího stupně se tam nemají šanci dostat,“ komentuje primářka zařízení Marta Drobiličová s tím, že na jižní Moravě je kapacita pobytových sociálních zařízení zcela nedostatečná a není výjimečné, že pacient čeká na umístění i rok.

Domácí léčba pod dohledem

Podle ČIS je třeba problém začít řešit co nejdříve. Už teď tvoří lidé ve věku 65 a více let necelých 21 procent z celkové populace, což znamená, že každý pátý člověk je senior. Podle očekávání a velmi početné generace takzvaných Husákových dětí by se v případě nečinnosti mohl tento problém do pěti až deseti let přetavit v katastrofu.

Podle Monharta patří mezi hlavní řešení vytvoření robustního sociálně-zdravotního systému, který by podporoval léčbu v domácím prostředí. „Například ve Švédsku, které má oproti nám velmi málo ambulantních lůžek, tento systém funguje velice dobře. Pacienti jsou ‚hospitalizováni v péči nemocnice‘, ale reálně jsou u sebe doma a zdravotnický personál za nimi dojíždí. Je to asi o 40 procent méně nákladné, než kdyby člověk ležel v nemocnici,“ konstatuje.

Politici straší rušením lůžek v domovech pro seniory, krajská radní to odmítá

Takový způsob léčby není v Česku zatím běžný. V případě, že by se začalo na změně pracovat v blízké době, je Monhart přesvědčený, že by do pěti let mohl být systém připraven. „Dokážu si představit, že by se to mohlo využívat třeba pro doléčení pacientů. Dvakrát denně by za nimi dojela sestra, která bude proškolená na tento typ léčby,“ popisuje s tím, že příprava této formy péče bude velmi náročná.

S navrhovaným systémem souhlasí také ředitelka brněnské SurGal Clinic. „Kromě toho je ale nezbytné i navýšení lůžkových kapacit léčeben dlouhodobě nemocných a především kapacit domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem. Bez toho to nepůjde,“ zdůrazňuje Smrčka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:36

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:11

Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v...

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové...

28. listopadu 2025  14:19

Pandemie, slovácké nářečí, známí herci. Tvůrci zveřejnili první ukázku z nové komedie

Poberta je film v populárním žánru heist neboli lupičské komedie.

Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner – to všechno se skrývá v názvu nově dokončeného filmu Poberta. Režisérem lupičské komedie je režisér Ondřej Hudeček oceněný na slavném americkém...

28. listopadu 2025  12:14

Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos....

28. listopadu 2025  10:42

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:48

Zažijte Life! Festival her, tance sportu a zábavy ovládne brněnské výstaviště

Gabriela Soukalová, Annie Camel, Ondřej Sokol, Jan Hanko, Patrik Kincl a Eva...

Sport, tanec, počítačové hry i rodinná zábava na jednom místě. To je festival Life!, který od pátku do neděle zaplní brněnské výstaviště a ve čtyřech pavilonech nabídne program pro všechny věkové...

27. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.