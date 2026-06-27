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S bouřkou mají všichni obavu. Na další tornádo už by lidé neměli sílu, říká starostka Hrušek

Oldřich Haluza
  16:00
Starostka tornádem poničených Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL) vystřelila po...

Starostka tornádem poničených Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL) vystřelila po ničivém živlu do vysoké politiky. | foto: koláž iDNES David Votruba

Tragédie po tornádu v obci Hrušky (25. června 2021)
Tehdy a dnes. Před pěti lety se několika obcemi na jižní Moravě prohnalo...
Tehdy a dnes. Před pěti lety se několika obcemi na jižní Moravě prohnalo...
Tehdy a dnes. Před pěti lety se několika obcemi na jižní Moravě prohnalo...
151 fotografií
Zrovna seděla s přáteli ve vinném sklepě vzadu za vlastní zahradou, kde chystali scénky na víkendové narozeniny. Starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová (KDU-ČSL) si společně s nimi ještě v sedm večer na základě předpovědi říkala, že se obci blížící se bouřka vyhne. Za chvíli však bylo všechno jinak. Všichni se 24. června 2021 ocitli přímo uprostřed ničivého tornáda.

„Vinný sklep má okna na jinou stranu, takže jsme vůbec neviděli, co se na nás valí. Zvláštní to bylo až v momentě, kdy začala blikat elektřina, světla úplně zhasla a vysklilo se sklo. Vůbec jsme netušili, co se děje,“ líčí dnes pětapadesátiletá starostka, která po řádění extrémní bouře vystřelila politicky výš. Je krajskou zastupitelkou a od minulého podzimu i poslankyní.

Jakmile se tornádo přehnalo, věděla jste hned, že je to průšvih?
Když jsme vyšli ven a viděli zkázu, hlava mi to nebrala. Reagovala jsem stejně jako všichni, které jsem pak potkávala na ulici. Nevěřícně jsme koukali, co se stalo. Vůbec jsme si nepřipustili, že by to bylo tornádo. Spíš nějaká bouřka. Vzpomněla jsem si, že doma zůstala naše třiaosmdesátiletá babička, takže jsem v první moment utíkala od sklepu přes zahradu domů se podívat, jak je na tom a co se stalo.

V tom zlém jsme se opravdu semkli. Na druhou stranu byli lidé, kteří situace využili. Projevily se typické lidské vlastnosti.

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