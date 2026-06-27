„Vinný sklep má okna na jinou stranu, takže jsme vůbec neviděli, co se na nás valí. Zvláštní to bylo až v momentě, kdy začala blikat elektřina, světla úplně zhasla a vysklilo se sklo. Vůbec jsme netušili, co se děje,“ líčí dnes pětapadesátiletá starostka, která po řádění extrémní bouře vystřelila politicky výš. Je krajskou zastupitelkou a od minulého podzimu i poslankyní.
Jakmile se tornádo přehnalo, věděla jste hned, že je to průšvih?
Když jsme vyšli ven a viděli zkázu, hlava mi to nebrala. Reagovala jsem stejně jako všichni, které jsem pak potkávala na ulici. Nevěřícně jsme koukali, co se stalo. Vůbec jsme si nepřipustili, že by to bylo tornádo. Spíš nějaká bouřka. Vzpomněla jsem si, že doma zůstala naše třiaosmdesátiletá babička, takže jsem v první moment utíkala od sklepu přes zahradu domů se podívat, jak je na tom a co se stalo.
V tom zlém jsme se opravdu semkli. Na druhou stranu byli lidé, kteří situace využili. Projevily se typické lidské vlastnosti.