Štatlem poteče Štatl. Chuť nového starobrna vybíralo 150 degustátorů půl roku

Na začátku bylo marketingové zadání, na konci je doplnění nabídky Starobrna o ležák módní hořké chuti.

„Trend oblíbenosti hořkého piva je tu už několik let a stále pokračuje. My jsme takové dosud v nabídce neměli. Potřebovali jsme kategorii ležáků doplnit o prémiový ležák, tedy pivo se stupňovitostí 12 a víc. Z testů nám vyšlo, že přijít s hořkým pivem bude v tuto dobu ideální,“ vysvětlil ambici pivovaru jeho obchodní sládek Svatopluk Vrzala.

Zhruba před rokem začala příprava, od začátku podzimu probíhala ve třech vlnách degustace. Než byli vývojáři s chutí spokojeni, ochutnalo pivo na 150 degustátorů z řad odborníků – majitelů restaurací či zaměstnanců pivovaru – i běžných štamgastů lokálních hospod.

„K ochutnání jsme jim dali celkem tři receptury. Měli jsme svého favorita, který nakonec i vyhrál. I když se receptura na základě degustací upravovala, změny byly jenom kosmetické. Dá se říct, že jsme se hned na začátku trefili, což mě potěšilo, protože mám hořké pivo rád,“ pochvaloval si při čtvrtečním křtu Jiří Brňovják, vrchní sládek Starobrna.

Tak se do píp dostal Štatl 12. První sud, tradiční dřevěný, narazil Vrzala s pomocí dřevěné palce ve čtvrtek v pivovarské hospodě, na jejíž venkovní zdi hodiny odpočítaly čas do načepování první sklenice.

„Okamžik prvního napití je vždycky specifický a očekávám ho s velkou nervozitou. Chceme Štatl představit jako svátečnější pivo, k obědu nebo k návštěvě města. S výsledkem jsme velmi spokojeni, přesto jsem vždycky nervózní, jak hosté naše pivo přijmou,“ uvedla ředitelka pivovaru Klára Konupčíková.

I když Štatl 12 v pátek postaví výčepní na podtácky, nový ležák ještě vyhráno mít nebude. Až prvních několik týdnů ho podle sládka Brňovjáka prověří. Rozhodne, nakolik vydrží jeho chuť.

„Je to něco, co si nelze naplánovat. U některých speciálů jsme se dostali do situace, kdy jsme museli receptury dolaďovat ještě po uvedení piva na trh. Speciály jsou hodně choulostivé na péči zákazníka i skladování, a nedá se s určitostí říct, jak se budou chovat v čase. Vyrobit pivo tak, aby bylo dobré po celou dobu trvanlivosti, je oříšek,“ upozornil.

Za svoji kariéru má Brňovják podle vlastního odhadu na kontě zhruba deset až patnáct piv. Štatl 12 mu prý udělal radost. „Dostal jsem středně těžké zadání, už jsem řešil – hlavně u speciálů – těžší případy. Dostal jsem dostatek času k práci. Osobně jsem s výsledkem spokojený. Je dokonce tak o stupeň lepší, než jsem si myslel, že bude,“ konstatoval sládek.

Přípravu nového piva si obvykle rozdělí na etapy. Tu první mu obstará marketingové zadání, jaké má pivo mít parametry. Následně zapátrá v paměti, co v minulosti za piva vařil, zohlední, co vaří aktuálně, a jaká jsou výrazná piva na trhu. S kombinací těchto faktorů jde pak do další fáze výroby. „Ve finále z toho vypadne nějaký nápad, který se pak během ochutnávek dolaďuje,“ líčí Brňovják.

Na Štatl 12 použil mimo jiné i tři druhy chmelů. Do degustací Starobrno zařadilo i konkurenční piva, aby si udělalo obrázek, jak před odborníky i laiky při ochutnávkách obstojí. „Záměrně jsme vybrali vzorek konkurence, který je celkem známý. Potěšilo nás, že nevyhrál,“ pousmál se obchodní sládek Vrzala.

Z hospodských píp i skleněných lahví poteče Štatl, nazvaný se zřejmým odkazem na brněnský hantec, s obsahem alkoholu kolem 5,3 procenta. Po několika týdnech přednostního nalévání se do běžného prodeje dostane během května.