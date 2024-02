Úkolovalo Brno hasiče? Při kontrole starých domků se zaměřili jen na některé

Až donedávna hasiči staré domky, přezdívané likusáky, na Kraví hoře nikdy nekontrolovali. Vydali se sem až na podzim minulého roku. A zaměřili se pouze na stavby patřící městu, které je už delší čas plánuje zbořit.

„Jednalo se o plánovanou kontrolu vybraných objektů, což je standardní postup,“ tvrdí mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že zmíněné budovy byly vybrány právě z důvodu, že patří jednomu majiteli, tedy městu.

Nabízí se tak, že hasiči vyrazili na kontrolu na popud někoho z magistrátu či blízké hvězdárny, která má domky ve správě a v minulosti na jejich místo plánovala rozšířit park. Tomu však brání komunita několika stovek umělců, kteří tyto likusáky využívají.

„Jednalo se o plánovanou kontrolu podle plánu, tedy nikoliv na něčí podnět. Nehledejte v tom nic zvláštního,“ odmítá spekulace Mikoška.

Svá zjištění zaslali hasiči na stavební úřad městské části Brno-střed. Ten následně vyzval magistrát, aby jakožto vlastník domků zamezil vstupu do nich a vyzval k jejich vyklizení. Úřad se přitom odvolává právě na podnět od hasičů.

Umělci chtějí provést vlastní expertizu

Brněnští radní měli ve středu projednávat ukončení nájemních smluv v daných objektech, nakonec ovšem téma stáhli z programu. Někteří nájemníci podle informací iDNES.cz nabízí možnost, že by domky od města odkoupili nebo sami na své náklady opravili.

Zároveň umělci chtějí od města získat materiály, na základě kterých stavební úřad rozhodl o výzvě k opuštění domků. „Až je budeme mít, a oni slíbili, že nám je dodají, tak je necháme posoudit. Určitě si necháme udělat vlastní expertizu,“ uvedl zástupce společenství Radovan Přikryl.

Ten poznamenal, že podle současných předpisů logicky nejsou postaveny stovky historických budov. Nicméně dodal, že úřad vyzval majitele, aby do konce května zajistil úpravy, které užívání umožní. „Nejedná se o nic zásadního a je to řešitelné. Ale mám dojem, že vedení Brna řešení najít nechce,“ podotkl Přikryl. Ten už dříve upozornil, že pokud by musela jen část z umělců odejít, tak by to znamenalo rozpad komunity, která není jinam přemístitelná.

Stavební úředníci Brna-střed se prý zajímají i o dalších zhruba patnáct objektů v areálu na Kraví hoře, které vlastní Vysoké učení technické a hasiči je neprohlíželi. „Po závěrech odborníků úřad přijme potřebná opatření vůči vlastníkům,“ oznamuje mluvčí radnice Michal Šťastný s tím, že výsledky budou známy v horizontu několika měsíců.