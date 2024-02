Domky se zkušebnami nevyhovují předpisům, hudebníci je musí vyklidit. Ti se brání

Politici, kteří už dříve chtěli domky zbořit a přeměnit místo v park, se opírají o rozhodnutí stavebního úřadu městské části Brno-střed. „Úřad jednal na základě podnětu hasičů,“ uvedl mluvčí radnice Michal Šťastný.

Ve výzvě, kterou úředníci na brněnský magistrát zaslali, se mimo jiné píše, že „posuzované objekty nejsou stavebně ani konstrukčně provedeny v souladu se současně platnými předpisy z hlediska jejich požadavků na požární bezpečnost staveb“.

To jeden z nájemců tamních prostor Radovan Přikryl glosuje slovy, že by se v takovém případě musely vyklidit i veškeré historické domy v centru, které taky neodpovídají standardům a požadavkům aktuálních předpisů. „Včetně magistrátu,“ doplňuje ironicky.

Situaci nechce nechat jen tak být. Posudek, z něhož vyplynul život ohrožující stav domků, si chce nechat poslat, detailně prostudovat a co nejdříve zpracovat oponentní posouzení.

„Chtějí, abychom tam už v neděli nebyli. Když vyhodí lidi, budovy se začnou vybydlovat. Já jsem architekt a vím, že s drobnými opravami můžou fungovat klidně dalších padesát let,“ prohlašuje Přikryl s tím, že v pěti městských domcích, zvaných též likusáky, se dnes střídá zhruba 300 lidí.

Parcel v majetku VUT se posouzení netýkalo

Pikantní je, že rozhodnutí se vztahuje pouze na část areálu, která je ve vlastnictví města. Totožné domky stojí i na dalších parcelách hned v sousedství, patří však Vysokému učení technického (VUT) a posouzení se jich netýkalo. Jejich nájemci tak mohou být v klidu.

Brno jakožto majitel budov musí na základě výzvy rovněž odstranit nalezené nedostatky, a to do 31. května. Pokud neuposlechne, hrozí mu pokuta 200 tisíc korun. Jednoduchým odstraněním závad pro město by byla demolice, kterou za tím vidí Přikryl.

Budoucnost areálu měla po předvolebních rozbrojích na podzim 2022 řešit pracovní skupina tvořená zástupci Brna, VUT a umělci. Za celou dobu se však podle umělců sešla jen asi čtyřikrát, přestože se měla stýkat každý měsíc, aby se záležitost posouvala dopředu.