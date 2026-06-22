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Vůbec neslouží jako centrum brněnské čtvrti. Úpravy Staré osady zacelí hluboké jizvy

Oldřich Haluza
  5:05
Místo, přes které musejí nutně cestovat, ale zároveň se tam nechtějí zdržovat. Tak dnes vnímají mnozí lidé Starou osadu v srdci brněnských Židenic. Prostor slouží jako důležitý přestupní uzel, kam jezdí tramvaje, trolejbusy i regionální autobusy. Silně jej zatěžuje automobilová doprava, protože po okraji vede frekventovaná čtyřproudovka, po níž denně míří desítky tisíc aut. Neutěšenou lokalitu čekají zásadní změny.
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se...

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. | foto: schwerpunkt

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se...
Dlouhé roky cestující marně vyhlíží, že se dopravní uzel na Staré osadě promění...
Druhé místo v urbanistické soutěži na proměnu Staré osady v brněnských...
Třetí místo v urbanistické soutěži na proměnu Staré osady v brněnských...
25 fotografií

Základní obrysy nastínil vítězný návrh urbanistické soutěže na budoucí podobu od architektonického ateliéru Schwerpunkt.

„Nynější stav je pohrobkem z konce 70. a začátku 80. let minulého století, kdy byla násilím zničena stará zástavba. Kolem školy po přilehlých ulicích Svatoplukova a Gajdošova se protáhla dopravní stoka v podobě čtyřproudovky, jež Židenice zjizvila a zasadila jim hlubokou ránu. Je nutné ji zacelit a prostor zkulturnit. Dát mu novou podobu na desítky let, možná i staletí,“ vyhlašuje tamní starosta Petr Kunc (nez.).

Brněnský radní pro územní rozvoj Petr Bořecký (dříve ANO) vnímá Starou osadu spolu s Mariánským náměstím v Komárově a už upraveným Mendlovým náměstím jako místa, kde se nacházela stará historická centra čtvrtí, než komunisté původní zástavbu zbourali a vystavěli paneláky.

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt.
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt.
Dlouhé roky cestující marně vyhlíží, že se dopravní uzel na Staré osadě promění v přívětivější místo s moderními nástupišti a důstojnými obchůdky. Město chce konečně provést úpravy.
Druhé místo v urbanistické soutěži na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích obsadil Atelier WALTER, Sedlák.
25 fotografií

„Je potřeba tato neuchopitelná místa, která žádnými centry nyní vůbec nejsou, znovu uchopit a vymezit tam veřejná prostranství, případně dostavbu nebo park,“ vysvětluje radní.

Současný dopravní uzel Stará osada se proto má proměnit v plnohodnotné centrum Židenic, jimž podle Kunce chybí náměstí propojující historické části se vznikající čtvrtí Nová Zbrojovka.

Z chaotického dopravního uzlu má být živé centrum. Stará osada zná novou podobu

„Prioritou je vrátit místu městský charakter – vytvořit kvalitní náměstí, propojit okolní čtvrti, zlepšit podmínky pro pěší a posílit zeleň. Dopravu je nutné uspořádat tak, aby přinášela do prostoru veřejných prostranství život, ne aby jej primárně rozdělovala. To samozřejmě nepůjde při stávající dominanci automobilové dopravy, ta by se ale měla po dostavbě velkého okruhu výrazně redukovat,“ nastiňuje architekt Filip Hermann z ateliéru Schwerpunkt.

Značnou část „odfiltruje“ chystaný tunel pod sousedními Vinohrady. Zprovozněn by mohl být okolo roku 2032. Po otevření tubusu se výrazně zklidní provoz na čtyřproudovce vedoucí po Svatoplukově a Gajdošově – z nich se mají stát městské třídy, přičemž po druhé z nich pojede nově tramvaj.

Náměstí Bohumila Hrabala?

Tato část proměny lokality je však až třetí v pořadí. Nejprve se vyřeší přestavba prodejny Albert a přilehlého okolí. Developerská firma Crestyl místo ní vybuduje několikapatrovou budovu s obchody i byty.

„Jsme rádi, že se prostor bude rozvíjet, a věříme, že k tomu přispějeme. U našeho projektu jsme teprve na začátku v přípravné fázi. Uvádět větší detaily je tak předčasné. Každopádně vycházíme z územního plánu, náš záměr je v souladu se zveřejněným návrhem,“ podotýká mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se...

Po přestavbě Alberta má následovat stěžejní část týkající se dnešního prostoru přestupního uzlu s tramvajovou smyčkou, kde cestující přestupují. Návrh zde počítá s vybudováním bloku městské zástavby s bydlením, komunitním centrem či knihovnou. To se však některým lidem nelíbí. „Jde o pozemky města, takže výstavba bude pod jeho kontrolou. Může korigovat vzhled i náplň budov,“ poznamenává Kunc.

Poslední otřesný dopravní uzel v Brně se dočká úprav, ale hezčí bude až časem

Před nimi má být vytoužené náměstí, pracovně nazvané po židenickém rodákovi Bohumilu Hrabalovi, se sochou gymnasty Jana Gajdoše. „Je umístěno na křížení Bubeníčkovy, Svatoplukovy a Gajdošovy před stávající základní školou. Náměstí postupně přechází do parku a právě v tomto přechodu, před polyfunkčním domem Crestylu, navrhujeme umístit tržnici. Posloupnost náměstí–tržnice–park má potenciál pro vznik kvalitního veřejného prostoru respektujícího kvalitu místa,“ říká architektka Štěpánka Úlehlová ze Schwerpunktu.

Konec podřízení šalině

Ne každému se zvolená podoba se stromy po obvodu zamlouvá. „Tohle prostranství pojmenované jako náměstí mě mrzí, jde o přežitý způsob. Dá se vytvořit i jinak, aby na něm byl stín také v létě a nebylo vyprahlé. Věřím, že dojde k úpravám,“ hlásí opoziční židenický zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti).

Změny se dotknou i uzlu MHD. Hlavní přestupní místo se přesune na okraj Bubeníčkovy ulice. Smyčka ve stávající podobě zmizí, tramvaj pojede okolo nových budov. „Nebude to jako dnes, kdy je celé území podřízené šalině, ale naopak,“ poukazuje Kunc.

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Dopravní podnik města Brna vnímá zásadní změny pro MHD jako přirozený vývoj města. „Tak jako tam v 80. letech na místě původní zástavby dopravní uzel uměle vznikl, tak s ohledem na rozvoj nových lokalit jeho význam zase přirozeně zeslábne. Už dnes většina autobusů zajíždí k židenickému nádraží. Po výstavbě trolejbusové trati lokalitou Nové Zbrojovky nebude na Staré osadě končit ani žádný trolejbus, protože pojede právě přes Zbrojovku. To bychom mohli termínově předpokládat do roku 2030,“ podotýká provozní ředitel podniku Jan Seitl.

Návrh ukazuje základní vizi, jak se má Stará osada proměnit v přívětivější prostor. Podle Kunce půjde o běh na dlouhou trať. Mnohem dřív má dojít k drobným úpravám, které místo vylepší. Patří mezi ně snížení obrubníků či rozšíření nástupních ploch. Rekonstrukce se dotkne také cesty na blízké nádraží.

6. prosince 2024
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