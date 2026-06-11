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Z chaotického dopravního uzlu má být živé centrum. Stará osada zná novou podobu

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  11:38
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. Návrh podle poroty ukazuje, že z vytíženého přestupního uzlu se může stát živé centrum Židenic s náměstím, tržnicí i parkem.
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se...

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. | foto: schwerpunkt

Dlouhé roky cestující marně vyhlíží, že se dopravní uzel na Staré osadě promění...
Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se...
Druhé místo v urbanistické soutěži na proměnu Staré osady v brněnských...
Třetí místo v urbanistické soutěži na proměnu Staré osady v brněnských...
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Soutěž organizovala Kancelář architekta města Brna, městští radní výsledky projednali ve středu. Stará osada patří k důležitým dopravním uzlům ve městě, lidé ji však dlouhodobě vnímají jako nevzhledný a nepřehledný prostor.

„Vize vítězného týmu přichází s návrhem změnit dopravně silně zasaženou lokalitu na náměstí, které plynule přechází v tržnici a park. Z bariéry rušných ulic Svatoplukova a Gajdošova by se mohla stát nová městská třída. Brno tak může získat živý, ale bezpečný prostor lemovaný stromořadími i významnými městskými budovami,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Poslední otřesný dopravní uzel v Brně se dočká úprav, ale hezčí bude až časem

Náměstí, které by propojovalo historické části i vznikající čtvrť Novou Zbrojovku, podle starosty Petra Kunce (Hlas pro Židenice) v městské části chybí.

„Vítězný návrh skvěle pracuje s návazností na stávající strukturu zástavby, umožňuje etapizaci ve vztahu k soukromým investicím, poskytuje městské části prostor pro doplnění občanské vybavenosti, například knihovny, společenského sálu nebo obecního bydlení, a zároveň řeší rozvoj zeleně v celém území,“ vyzdvihl Kunc.

V příštích měsících si budou moct lidé vítězný návrh i ty ostatní prohlédnout na výstavě. Návrh se stane podkladem pro koncepční urbanistickou studii území. „Tento návrh neznamená, že se zítra začne stavět. Je to běh na mnoho let, ale je to první základní kámen k tomu udělat ze Staré osady a Gajdošovy hodnotný městský prostor, nejen přestupní uzel,“ doplnil Kunc na síti X.

6. prosince 2024
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Z chaotického dopravního uzlu má být živé centrum. Stará osada zná novou podobu

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