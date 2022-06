Poblíž Brna vzniká městečko pro uprchlíky, u nádraží Romové zůstali

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasiči začali s budováním městečka dopoledne. Na zpevněné ploše parkoviště vzniknou domky, sociální zařízení včetně sprch i jídelna. Hotovo má být do pátečního odpoledne.

„Spolu se stěhováním asistenčního centra jsme potřebovali kapacitu pro přechodné ubytování pro lidi, kteří musí být lustrováni ze strany Maďarska. To většinou pár dní trvá, takže potřebují ubytování. Po vzoru z jiných krajů jsme se to rozhodli udělat touto formou,“ vysvětluje jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) s tím, že tito lidé byli dosud přechodně ubytováni v pavilonu výstaviště, kde donedávna sídlilo asistenční centrum.

Provizorní tábor poslouží pouze pro několikadenní ubytování, následně budou uprchlíci přesunuti do jiných prostor nebo vráceni zpět, pokud se ukáže, že mají maďarské občanství a nemají tak nárok na poskytovanou pomoc. Takových je podle hejtmana zhruba dvacet procent příchozích.

„Počítáme s kapacitou pro 60 lidí. V posledních čtrnácti dnech jsme ji ani nepotřebovali, spíš jsou to čísla výrazně nižší,“ podotýká Grolich.

Městečko vyroste právě u Masarykova okruhu proto, že je místo dobře dostupné a plocha je zpevněná. Kraj podle hejtmana řešil mnoho variant na jeho umístění včetně centra Brna.

Romové od nádraží si jezdí pro dávky

„Hlavní problém, na který jsme naráželi, byl, že jakmile jsme to oznámili městské části nebo obci, tak vzhledem k silné medializaci tématu měli lidé strach a hned podepisovali petice. Proto právě toto místo,“ objasňuje Grolich s tím, že kraj do organizace zapojil také IQ Roma Servis, který pomůže se vznikem městečka a zajistí programy pro děti.

„Přál bych si, aby se populističtí politici nevyjadřovali o Romech jako o nebezpečných, protože nejsou. Musíme se však přizpůsobit veřejnosti, takže jsme našli toto řešení,“ konstatoval hejtman.

Kraj používá technologii Ikea domků s tím, že jsou umístěny na dřevěných podlážkách. „Jeden domek staví šest mužů či žen zhruba tři a půl hodiny. Momentálně je zde nasazeno zhruba 70 hasičů,“ přibližuje ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Toto ubytování však neposlouží skupince Romů pobývající opakovaně u hlavního nádraží v Brně. Podle jihomoravského policejního ředitele Leoše Tržila ji tvoří jedinci, kteří přijeli pouze pro dávky.

„Jsou to zaregistrované osoby, které odmítly nabízené ubytování. Přijíždějí pouze pro dávky, které se vyplácejí na začátku měsíce, proto je teď situace taková. Z minulých údajů víme, že po vyplacení dávky sedají do vlaků směr Slovensko. Nevíme, kam dál pokračují. S tímto by měl pomoci zákon Lex Ukrajina II, který by měl toto chování eliminovat,“ sděluje Tržil.