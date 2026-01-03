Zdravější vína? Uberete alkohol, ale zvýší se cukr, líčí šéf vinařského holdingu

„Založili jsme ho i proto, aby bylo možné zastřešit více vinařských značek pod jednou strukturou, aniž by některá z nich působila jako nadřazená. Chceme, aby jednotlivá vinařství byla vnímána jako rovnocenní partneři se zachováním vlastní identity, nikoli jako součást jedné dominantní značky,“ vysvětluje jeden z majitelů holdingu a jeho jednatel Stanislav Lancouch. Investice podle něj přinese i jednodušší cestu ke sdílení zkušeností a posílení značek na trhu.
Nebojíte se, že se přece jen v rámci holdingu autenticita jednotlivých značek postupně vytratí?
Všechna čtyři vinařství mají svého sklepmistra, tedy člověka, který je zodpovědný za víno. Jedná se o jeho rukopis, který se dá těžko zaměnit. Pokud tedy budeme udržovat vinařství v tomto duchu, autenticitu si určitě zachovají. Kromě toho mají všechna poměrně odlišné specializace a tak je chceme i prezentovat.
V Itálii nebo Francii mají embarga na některé zahraniční zboží, chrání si svou výrobu, zemědělství, víno. To mi u nás chybí, vlády nechrání to, co se vyrábí v Česku.