V čem vidíte hlavní důvody, že vaše farma v soutěži uspěla?

Asi to byla kombinace více faktorů. Je to samozřejmě zaměření na levanduli, které se v tomto koutě jižní Moravy daří navzdory dlouhodobému suchu. A zaujalo zřejmě i to, že celý proces zpracování děláme sami – od pěstování až po výrobu konečných produktů z této bylinky. To, že zaměstnáváme postižené, je pak další faktor.