Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta

Ikonické květinářství na České ulici v centru Brna s rekonstrukcí pěší spojky zmizí. (20. srpna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Marek Osouch
  13:48
Zhruba čtyři dekády mohli lidé nakupovat květiny a sazenice ve stánku na nároží ulice České a Veselé v centru Brna. Někteří by řekli, že k místu už neodmyslitelně patří. Jenže teď tato ikonická budka, která si zahrála i ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, zmizí.

Ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992 se „kulatá budka“ mihla v okamžiku, kdy Bolek Polívka jakožto Bohouš z taxíku uviděl Karla Gotta a vyběhl za ním, aby s ním šel Kája popít. Procházel přitom v těsném sousedství tohoto obchůdku s květinami.

Ikonické květinářství na České ulici v centru Brna s rekonstrukcí pěší spojky zmizí. (20. srpna 2025)
Vizualizace budoucí podoby ulice České a Veselé. (2025)
Ikonické květinářství na České ulici v centru Brna s rekonstrukcí pěší spojky zmizí. (20. srpna 2025)
Prodavačka v ikonickém květinářství na České ulici v centru Brna, které zmizí. (20. srpna 2025)
Vukadinovič o probuzeném Artisu: Podmínky máme jako v top ligové šestce

Dvě facky jako od Heleny Růžičkové pořádně mlaskly a fotbalový Artis Brno dokonale probraly. Probuzení spícího obra odnesli druholigoví lídři: nejdřív remíza s vedoucí brněnskou Zbrojovkou, v...

20. srpna 2025  7:07

Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně

Patří mezi lokality s největším přírůstkem obyvatel na jižní Moravě. Ve Slavkově u Brna a okolních obcích žije dnes oproti roku 2006 o téměř dvě tisícovky lidí víc a podle demografické studie má...

20. srpna 2025  6:04

