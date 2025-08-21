Ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992 se „kulatá budka“ mihla v okamžiku, kdy Bolek Polívka jakožto Bohouš z taxíku uviděl Karla Gotta a vyběhl za ním, aby s ním šel Kája popít. Procházel přitom v těsném sousedství tohoto obchůdku s květinami.
Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju GottaPremium
Ikonické květinářství na České ulici v centru Brna s rekonstrukcí pěší spojky zmizí. (20. srpna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...
Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“
Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...
Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav
Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...
Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy
Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...
Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...
Brněnské výstaviště ovládne módní maraton, mezi hosty bude i Chantal Poullain
Konec léta na brněnském výstavišti patří tradičně módě. Od pátku do neděle se v pavilonu P koná 65. ročník veletrhů Styl a Kabo. Lidé se mohou těšit také na druhý ročník Czech Fashion Weeku, který...
Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta
Zhruba čtyři dekády mohli lidé nakupovat květiny a sazenice ve stánku na nároží ulice České a Veselé v centru Brna. Někteří by řekli, že k místu už neodmyslitelně patří. Jenže teď tato ikonická...
Sestra osmnáctileté dívky zastřelené v srpnu 1969 má konečně nárok na odškodnění
Svíčky a květiny u desky na Moravském náměstí v Brně v těchto dnech opět připomínají, že 21. srpna 1969 při násilném potlačení demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace zemřela zásahem střely...
Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...
To je brněnská vlajka, hlásí cedule na Špilberku. Lidé si ji pletou s rakouskou
Hrad Špilberk, který je jedním z hlavních symbolů Brna, býval kdysi nejobávanějším vězením rakouské monarchie. A mnozí při výstupu k němu mají pocit, jako by se v Rakousku znovu ocitli. Nad hradem...
Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy
Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...
Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi
Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...
U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND
Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...
Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie
Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci fotbalové Zbrojovky, v úterý konečně dostala oficiální razítko. Většinovým vlastníkem brněnského klubu se stal Vojtěch Kačena, miliardář a šéf skupiny...
To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace
Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Vukadinovič o probuzeném Artisu: Podmínky máme jako v top ligové šestce
Dvě facky jako od Heleny Růžičkové pořádně mlaskly a fotbalový Artis Brno dokonale probraly. Probuzení spícího obra odnesli druholigoví lídři: nejdřív remíza s vedoucí brněnskou Zbrojovkou, v...
Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně
Patří mezi lokality s největším přírůstkem obyvatel na jižní Moravě. Ve Slavkově u Brna a okolních obcích žije dnes oproti roku 2006 o téměř dvě tisícovky lidí víc a podle demografické studie má...