Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální pastevci včetně Martina Bendáka.
Autor: ČTK
Stepním trávníkům spásání pomáhá a po staletí se na nich pásla stáda z okolních obcí. Po druhé světové válce ale pastva vymizela. Vedení CHKO Pálava ji znovu začalo využívat po roce 2020.
„Stádo je smíšené, jsou v něm ovce i kozy. To je důležité, protože každý druh zvířat má při pastvě jiné preference,“ vysvětluje vedoucí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava Jiří Kmet.
„Zatímco ovce dávají přednost dvouděložným bylinám a travám, pro kozy jsou jedničkou dřeviny, což pomáhá s potlačováním křovin,“ popisuje Kmet.
Ve stádu je převaha ovcí, kozy tvoří asi čtvrtinu stáda. Zatímco stádo pochází z nedalekého Nového Přerova na Břeclavsku, dva pastevci přijeli na Pálavu ze Slovenska.
„V takto náročném typu pastvy je třeba, aby se stádem pracoval kvalifikovaný pastevec se cvičeným psem. Kromě komplikovaného terénu se stádo setkává i s velkým množstvím turistů, velké riziko představují hlavně na volno puštění psi,“ sděluje Kmet.
Volně pobíhající psi mohou stádo splašit, může dojít ke zranění i úhynu zvířat nebo k oddělení některých kusů od stáda, které je pak těžké dohledávat.
Noci tráví stádo v přístřešku v soutěsce, každé ráno je pak pastevec vyhání na svahy Děvína.
Přes poledne se zvířata do soutěsky vracejí za vodou a k odpočinku, odpoledne se opět vrací na svahy. Na Děvíně se bude stádo pást do půlky června.
„Ideální by bylo, aby se stádo pohybovalo v různých lokalitách od jara do podzimu, ale jeden den pastvy vychází na 4 000 korun, takže pastva na delší dobu je mimo naše finanční možnosti,“ podotýká Kmet.
