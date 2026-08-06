Komplikace pro stadion za Lužánkami. Ministerstvu se nelíbí výška tribun

„Rozhodující slovo má odbor památkové péče ministerstva kultury, který podle zákona hlídá chráněné pohledy na vedutu (historické panorama města s jeho dominantami, pozn. red.) Brna. Problematické jsou v tomto případě tři pohledy: z lokality arboreta nad stadionem, ze Sadové a z hradu Špilberk. Z arboreta by stadion kvůli výšce zabíral velkou část výhledu na vedutu,“ uvedl Aberl.
Neexistuje žádné jasné měřítko toho, co už je moc a co ne – jde do značné míry o subjektivní posouzení na základě nákresů.