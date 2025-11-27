Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Jiří Černý
  14:13
Výběrové řízení, které brněnský magistrát zahajuje kvůli zrychlení výstavby vytouženého fotbalového stadionu za Lužánkami, může být podle fanoušků jen zástěrkou pro pozdržení či úplné zastavení stavby. Z občanského sdružení Zbrojováci se tak formuje hnutí Za Lužánky, které chce jít příští rok do komunálních voleb. „Chceme stadion. Opravdový. Za Lužánkami. A chceme ho teď,“ vzkazují zástupci nového hnutí s tím, že si stavbu stadionu chtějí na magistrátu ohlídat sami.

Za Brno, za Zbrojovku – Za Lužánky! Tak zněla před měsícem výzva, která se zrodila mezi tvrdým jádrem fanoušků brněnského druholigového fotbalového lídra v obavě, že slibovaná rekonstrukce zchátralého stadionu na legendárním místě jediného brněnského titulu je jen hrou politiků.

Nedůvěra nyní dohnala příznivce klubu až k rozhodnutí jít příští rok do komunálních voleb. Občanské sdružení Zbrojováci se tedy už jako hnutí nazvané Za Lužánky podle svého vyjádření v pátek registruje u ministerstva vnitra.

„Podpisů máme dostatek i s rezervou. Až dostaneme potvrzení o registraci tak začneme dávat dohromady program a tým lidí,“ vysvětluje další kroky zástupce sdružení Jakub Winkler.

Hlavním tématem je stále stadion a k němu aktuálně spuštěné takzvané koncesní řízení, které by mělo vytvořit nejsnazší podmínky pro rychlou stavbu. Fanoušci však v této formě spatřují problém, protože koncesní řízení je otevřené. Ze zákona to ale nelze jinak.

„Kdo s tímto nápadem přišel? Někdo, kdo chce navenek vystupovat jako nadšený podporovatel stadionu, ale zároveň potřebuje postup, který dá možnost výstavbu zdržet či úplně zastavit. My však nechceme další roky čekání, triky ani sliby. Chceme stadion. Opravdový. Za Lužánkami. A chceme ho teď,“ stojí v prohlášení Zbrojováků.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) přitom zvolenou formu cesty k vytoužené aréně zkraje týdne obhajovala jako řešení, které bude nejlépe vyhovovat klubu i městu.

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky orodovat za stavbu nového stadionu za Lužánkami. (9. září 2025)
Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno během zápasu proti béčku Slavie. (září 2025)
Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky orodovat za stavbu nového stadionu za Lužánkami. (9. září 2025)
Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky orodovat za stavbu nového stadionu za Lužánkami. (9. září 2025)
20 fotografií

„Koncesní řízení zaručí, že tam vznikne stadion a město i investor budou mít přesně stanoveny podmínky užívání dotčených pozemků,“ sdělila Vaňková. Parametry pro rozhodování jsou kupní cena pozemků a garance výstavby a následného provozu stadionu dodavatelem.

Koncesní řízení ale podle Winklera nedává žádný smysl. „Nejde přece o veřejnou zakázku, protože všichni ví, kdo to bude stavět. Je to skvěle spočítaný kalkul, aby fanoušci byli klidní do doby, kdy už nepůjde kandidovat, tedy do konce srpna. Nerozumíme tomu, opravdu ne,“ oponuje Winkler.

Zástupcům hnutí Za Lužánky se na celém řešení nezamlouvá plán vedení města uskutečnit koncesní řízení do srpna roku 2026.

„Termín je mimořádně příznačný. Bude těsně před komunálními volbami. Stačí jediné odvolání nebo účelová obstrukce a celé řízení se ‚kousne‘. A po volbách mohou ti samí lidé snadno splnit své vlastní plány, ať už jsou jakékoliv,“ nedůvěřuje sdružení radnici.

„Když jsme oznamovali vznik našeho hnutí Za Lužánky, říkali jsme, že dáváme městu čas do konce roku 2025, aby poskytlo či prodalo pozemky panu Vojtěchu Kačenovi (většinovému majiteli klubu). Teď už tedy víme, že podmínka, kterou jsme dali brněnské radnici, splněna nebude,“ vysvětlují Zbrojováci.

„Doufali jsme, že toto nebude vůbec potřeba řešit, že město poskytne pozemky. Koncesní řízení je cesta do pekla, protože nemůže být splněná naše podmínka vyřešení do konce tohoto roku. A proto cítíme potřebu hnutí vytvořit a skutečně do toho naplno jít,“ dodává Winkler.

S čím dalším hnutí Za Lužánky do volební kampaně půjde, kromě podpory výstavby stadionu, se zatím formuje. „Je nám jasné, že pokud chceme v komunálních volbách v Brně uspět, nemůžeme být stranou jednoho tématu. Přiznáváme, že jsme na začátku se sestavováním komplexního programu pro Brno. Po oficiálním oznámení, že naše hnutí je založeno, budeme postupně představovat jednotlivé jeho kapitoly a osobnosti, které vyšleme do boje o primátora a zastupitelská křesla,“ vysvětlují zástupci občanského sdružení Zbrojováci.

Samotný fotbalový klub v iniciativě nijak nefiguruje. V minulosti pouze vyjádřil potěchu nad tím, že fanoušky jednání o stadionu takto intenzivně zajímají.

Koncesní řízení také neřeší další problematiku lokality, kterou je spor o vlastnictví pozemků s podnikatelem Liborem Procházkou. Pro výstavbu stadionu bude nutné spor definitivně vyřešit. Kačena už s Procházkou o odkupu jednal. Definitivní výstup však jejich debata nepřinesla. Procházka se však nechal prostřednictvím svého právního zástupce slyšet, že je připravený pozemky odprodat za obvyklou cenu.

Akční letáky
