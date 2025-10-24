Obavy o stadion za Lužánkami. Fanoušci nevěří radnici, chtějí do politiky

Jiří Punčochář
Marek Osouch
,
  9:33
Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí se, že ani stávající snaha o vytoužený návrat jejich klubu na tradiční místo nepovede k úspěchu, a formují proto politické hnutí, aby za Lužánky mohli bojovat i na radnici.
Vzkaz fanoušků Zbrojovky směrem k brněnské radnici: politikům se nevěří,...

Vzkaz fanoušků Zbrojovky směrem k brněnské radnici: politikům se nevěří, politici se kontrolují. (říjen 2025) | foto: Petr Nečas, FC Zbrojovka Brno

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky...
Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně,...
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...
Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně,...
25 fotografií

Hnutí fanoušci nazvali příznačně Za Lužánky a začali se sběrem podpisů, jichž k registraci hnutí potřebují tisíc. Nabyli totiž dojmu, že nynější vedení Brna jim něco slibuje a něco jiného v zákulisí dělá. Kvůli tomu mezi nimi rostou obavy, že se stadionu na místě, kde Zbrojovka slavila své největší úspěchy a lámala divácké rekordy, přes všechna ujištění nemusejí dočkat.

„Přesně to ze současného dění v politických kuloárech vyvozujeme,“ mračí se Jaroslav Hajn z občanského sdružení Zbrojováci, nejhlasitější fanouškovské skupiny brněnského klubu, která si stadion jinde než na „svém místě“ tvrdošíjně nedokáže představit.

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Z tribuny tak při úterním zápase Zbrojovky proti Opavě fanoušci transparentem směrem k radnici jasně vzkázali: Politikům se nevěří, politici se kontrolují! Založení hnutí je pak dalším krokem. Podpořilo ho i vedení lídra druhé ligy. „Klub se v aktivitě přímo neangažuje, nicméně máme radost, že fanouškům na novém stadionu do takové míry záleží,“ okomentovala zrod hnutí Zbrojovka na dotaz iDNES.cz.

Současné vzedmutí tradičního klubu, korunované vyjádřením jeho nového majitele Vojtěcha Kačeny, že je připraven stadion postavit ze svých peněz, považuje řada fanoušků za poslední reálnou šanci k návratu za Lužánky. Proto jim jakýkoliv náznak, že to tak nemusí dopadnout, prudce zvyšuje tep.

Série rozhovorů o legendárním stadionu

Nervozitu mezi nimi stupňuje i spekulace, že nedávno odložená demolice stávající ruiny za Lužánkami se možná přece jen v dohledné době uskuteční.

„Tohle se k nám opravdu doneslo. Také je jiné složení pracovní skupiny, která má návrat za Lužánky prověřit, než bylo původně dohodnuto. Byli jsme domluvení s paní primátorkou Markétou Vaňkovou, že se ‚Lužánky‘ bourat nebudou, a pak se nám donese, že to může být jinak,“ zmiňuje trpce Hajn.

Faktem nicméně je, že město tendr na bourání zrušilo a nový nevypsalo. Případné dřívější spuštění demolice by ale fanoušci považovali za signál, že se s novou arénou na „posvátném“ místě nepočítá. Demolice a výstavba totiž mají v jejich očích na sebe navazovat.

„Nerozumíme váhání města a zřizování pracovní skupiny. Domníváme se, že vše nasvědčuje tomu, že město hledá důvody, proč stadion za Lužánkami nepodpořit,“ přisadil si ve čtvrtek v odpovědi na dotaz iDNES.cz i Martin Machač, právní zástupce podnikatele Libora Procházky, který si nárokuje stavby na pozemcích města za Lužánkami.

Procházka už o pozemcích jednal i s majitelem Zbrojovky, u něhož cítí reálnou šanci na snadný zisk. K ničemu však zatím nedošli. „Pan Procházka je připraven prodat aktiva svých společností za cenu obvyklou, což panu Kačenovi osobně sdělil. Prodej však vázne na postoji města, neboť zatím nepotvrdilo panu Kačenovi odprodej pozemků k výstavbě nového fotbalového stadionu. Z těchto důvodů aktuálně probíhají další jednání i s jinými zájemci o koupi veškerých aktiv společností pana Procházky v území za Lužánkami,“ dodal „obchodnicky“ Machač.

Po radosti z příslibů opět roste deziluze

Rozčarování fanoušků bují už od minulého týdne, kdy Kancelář architekta města Brna představila vizi pro celou lokalitu za Lužánkami, která počítá s moderní čtvrtí plnou bytů a zeleně. Vzhledem k tomu, že se opírá o soutěžní dialog započatý loni, stadion v ní zatím oficiálně nefiguruje.

„O přípravě studie jsme věděli. Nevidíme ale důvod, proč by měla zasahovat do probíhajících jednání o umístění stadionu. Město opakovaně deklarovalo, že stadion za Lužánkami je jeho prioritou, a věříme, že na tom trvá. V tuto chvíli čekáme na dokončení dopravní a hlukové studie, které jsou klíčové pro další postup, a podle našich informací pokračují dle dohodnutého harmonogramu. Věříme, že vedení města dodrží závazky, které vůči fanouškům i klubu opakovaně veřejně deklarovalo,“ uvedl na síti X Jan Mynář, generální ředitel Zbrojovky, který se s kanceláří na internetové platformě pustil i do otevřené polemiky o tom, kdo má vlastně o umístění stadionu rozhodovat.

Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...
Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně,...

Byty, nebo stadion? Vlevo vítězný návrh pro Lužánky ze soutěžního dialogu Kanceláře architekta města Brna, vpravo vizualizace s fotbalovou arénou z roku 2008.

Ve čtvrtek pak Zbrojovka jako celek jeho slova v jiné verzi v aktuálním prohlášení zopakovala: „V tuto chvíli by bylo předčasné cokoli hodnotit. S městem nyní spolupracujeme v rámci pracovní skupiny na prověření veškerých možností a věříme, že v případě pozitivního závěru se bude držet deklarovaného záměru,“ sdělil klub.

Skutečností je, že vedle prověřování možností stavby stadionu za Lužánkami začalo i zkoumání dalších lokalit, kde by nová aréna pro Zbrojovku mohla případně vyrůst, kdyby Lužánky nevyšly. Jde o prostory na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli.

Ačkoliv současně brněnští politici – například ústy radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) – ujišťují, že v případě Lužánek jde jen o studii a autoři vítězného návrhu do něj novou arénu můžou koncepčně zakomponovat, fanoušci v tom vidí úhybný manévr. Trnem v oku jim je i přání magistrátu, aby dění v pracovní skupině, v níž mají také zástupce, zatím zůstalo pod pokličkou. Považují to za netransparentní.

9. září 2025

„Nevím, že by s něčím byli nespokojeni. Zrovna třeba složení pracovní skupiny je větší, než by muselo být, je tam i zástupce fanoušků. V úterý se skupina sešla a možná se některým zástupcům Zbrojovky nebo fanouškům nelíbilo, že některé závěry nelze okamžitě zveřejnit, protože je nejdřív musí projednat rada města. Takový je však postup,“ vzkázal radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09).

Výsledkem současné zjitřené atmosféry je tedy zrod zmíněného hnutí Za Lužánky. Fanoušci ho považují za potřebné, i když si ještě sami definitivně neujasnili, zda s ním příští rok opravdu půjdou do komunálních voleb. „Víme, že stojíme proti developerské lobby, která chce za Lužánkami stavět byty. Napadlo nás, že se nemusíme stadionu jen doprošovat, ale můžeme vstoupit do dění. Kdybychom šli do voleb, považovali bychom to za adekvátní krok pro případ, že by politici nesplnili svoje slovo,“ varuje Hajn.

Věří, že hranici tisíce podpisů, jejichž nábor začal na domácím zápase proti Opavě, se již podařilo dosáhnout, nebo k tomu brzo dojde. „Sčítání právě probíhá. Víme, že zájem podpořit náš boj mají i fanoušci jiných týmů, třeba Plzně, Slovácka či Opavy,“ poznamenal.

29. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

Obavy o stadion za Lužánkami. Fanoušci nevěří radnici, chtějí do politiky

Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí...

24. října 2025  9:33

Koridor Praha - Brno je po zastavení provozu průjezdný po jedné koleji

Třináct hodin byl neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem v úseku mezi Skalicí nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku. Vlaky tam přestaly jezdit ve čtvrtek večer kvůli stromům popadaným na...

23. října 2025  21:24,  aktualizováno  24.10 9:32

Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Dobíjecí stanici pro elektromobily zabudovanou do stožáru lampy uvedli ve čtvrtek do provozu zástupci společností Teplárny Brno a Technické sítě Brno (TSB). Nabíječku, která je podle městských firem...

23. října 2025  15:31

Trestní oznámení na starostku kvůli drahým opravám bytů. Opozice ji chce odvolat

Opoziční zastupitelé v brněnských Černovicích navrhnou svolat mimořádné zastupitelstvo, na kterém se pokusí odvolat starostku a bývalou poslankyni Petru Quittovou (Černovičtí patrioti). Jako důvod...

23. října 2025  14:52

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Na vlak, autobus i MHD. V aplikaci ČD koupíte všechny jízdenky pro jižní Moravu

V aplikaci Českých drah (ČD) Můj vlak je od čtvrtka nově možné koupit jízdenky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tedy nejen na vlak, ale i na autobusy či MHD v Brně a dalších...

23. října 2025  13:14

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo...

23. října 2025  13:01

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:58

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

Oba brněnské týmy si v Eurocupu basketbalistek ve třetím kole připsaly druhé výhry. Žabiny zvítězily 76:54 na hřišti dosud stoprocentního Campobassa, KP zdolalo ve vyrovnaném utkání 76:73 jiný...

22. října 2025  23:03

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  18:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.