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U Lužánek se hraje o stamiliony. Zbrojovka s Brnem licitují nejen o cenu stadionu

Marek Osouch
  10:00

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Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané ikonické budovy v Brně. (18. června 2026) | foto: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno

Nejde jen o prodej chátrajícího stadionu. Brno a fotbalová Zbrojovka vedou složitá jednání o stovkách milionů korun, která zahrnují nejen pozemky za Lužánkami, ale také tenisové kurty, podzemní garáže a další stavby v okolí. Klub si navíc nechává otevřené dveře pro další vyjednávání o ceně.

Majitele Zbrojovky, podnikatele a miliardáře Vojtěcha Kačenu, vykresluje klub a zejména fanoušci jako spasitele brněnského fotbalu, díky němuž a jeho penězům znovu vyroste nový stadion v lokalitě za Lužánkami. Ale v zákulisí se odehrává tvrdý boj s městem, v němž jde o stovky milionů korun, které by Kačena nerad platil, nebo by naopak z městské kasy rád vytáhl.

Už v červnu byli na jednání zastupitelů fanoušci svědky toho, že Brno neakceptovalo cenovou nabídku Zbrojovky na odkup parcel se zchátralou lužáneckou arénou, na níž klub v roce 1978 získal svůj jediný titul. K určení finální částky nyní vzniká revizní znalecký posudek, který má být hotový do 19. srpna.

Libor Procházka vede se Zbrojovkou intenzivní jednání o majetkovém vypořádání tak, aby realizace projektu nového stadionu mohla proběhnout hladce a v co nejkratším možném termínu.

Martin Machačprávní zástupce podnikatele Libora Procházky

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