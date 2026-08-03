U Lužánek se hraje o stamiliony. Zbrojovka s Brnem licitují nejen o cenu stadionu

Majitele Zbrojovky, podnikatele a miliardáře Vojtěcha Kačenu, vykresluje klub a zejména fanoušci jako spasitele brněnského fotbalu, díky němuž a jeho penězům znovu vyroste nový stadion v lokalitě za Lužánkami. Ale v zákulisí se odehrává tvrdý boj s městem, v němž jde o stovky milionů korun, které by Kačena nerad platil, nebo by naopak z městské kasy rád vytáhl.
Už v červnu byli na jednání zastupitelů fanoušci svědky toho, že Brno neakceptovalo cenovou nabídku Zbrojovky na odkup parcel se zchátralou lužáneckou arénou, na níž klub v roce 1978 získal svůj jediný titul. K určení finální částky nyní vzniká revizní znalecký posudek, který má být hotový do 19. srpna.
Libor Procházka vede se Zbrojovkou intenzivní jednání o majetkovém vypořádání tak, aby realizace projektu nového stadionu mohla proběhnout hladce a v co nejkratším možném termínu.