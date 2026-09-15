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Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Marek Osouch
  5:33
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů...

Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů...
Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna...
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů...
34 fotografií
Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města budou na dnešním jednání rozhodovat o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce pro klub postavit zbrusu nový stánek za vlastní peníze.

Politici v Brně i Zbrojovka se při jednáních do záměrů s fotbalovým stánkem za Lužánkami takovým způsobem zamotali, že jediným legálním způsobem by bylo celý proces odstartovat znovu.

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Zbrojovka totiž podala už v červnu finální nabídku s cenou pět milionů korun, pozdější revizní znalecký posudek však určil desetkrát vyšší sumu. Klub s ní souhlasí, nabídku už ale vzhledem k zákonným postupům změnit nemůže. Jedině v novém řízení.

Jenže vedení Brna neřeklo, aby se vše začalo znovu, ale doporučilo zastupitelům jít cestou, která odporuje zákonu. Odsouhlasilo totiž prodej právě za 50 milionů.

Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za Lužánkami na stadiony v Berlíně, Londýně a Helsinkách.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna (23. června 2026)
34 fotografií

„Úprava ceny při akceptaci ze strany účastníka zakládá zásadní riziko porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy porušení principu nezměnitelnosti nabídky,“ stojí v materiálu, který dostali od úředníků k projednání brněnští zastupitelé.

Materiál zároveň tvrdí, že se politici tímto krokem nevystaví riziku trestního stíhání, protože úpravou kupní ceny nevznikne Brnu škoda, ale naopak získá více peněz oproti původní nabídce.

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Městská rada se však rozštěpila v otázce výšky stadionu. ODS, TOP 09 a bývalí členové hnutí ANO těsnou většinou šesti z jedenácti odsouhlasili, že má být stadion vysoký maximálně 30 metrů. „Zbrojovka ale deklaruje, že chce 37 metrů. My bychom jí tak odsouhlasili prodej ke stavbě něčeho, co sama nechce,“ vysvětlil svůj nesouhlasný postoj radní Petr Bořecký (KDU-ČSL).

Ministerstvo kultury však zatím nedalo kladný souhlas k tomu, aby tam takto vysoký stánek mohl vyrůst. Důvodem je možné narušení panoramatu historického centra města. Klub však opakovaně deklaroval, že chce se zástupci resortu o svém záměru jednat.

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