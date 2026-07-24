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Na cenu stadionu za Lužánkami vzniká nový posudek, bude ale nejdřív za měsíc

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  10:55
O prodeji chátrajícího stadionu v Brně za Lužánkami majiteli fotbalového klubu Zbrojovka Brno podnikateli Vojtěchu Kačenovi chtěli politici rozhodnout před měsícem. Tehdy však odložili stanovisko na léto, kdy se plánovali sejít na mimořádné schůzi. V půlce prázdnin ale stále nemají chybějící podklady.

Hlavním novým dokumentem má být revizní znalecký posudek, který má vnést jasno do sporu ohledně ceny za chátrající stánek.

Zatímco posudek objednaný městem ocenil pozemky se stavbou ruin stadionu na 420 milionů, jiný, který si nechal zpracovat klub, na 207 milionů.

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů výstavby nového stadionu za Lužánkami. (23. června 2026)
Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané ikonické budovy v Brně. (18. června 2026)
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Miliardář Kačena vlastnící Zbrojovku chce na místě někdejší chlouby brněnského fotbalu vystavět novou arénu za vlastní peníze. Od města ale potřebuje parcely, o nichž už rok s vrcholnými politiky jedná.

Nově oslovený znalec má podle města říct, která z dříve představených dvou sum je cenou obvyklou, popřípadě stanovit vlastní. Znaleckou kancelář však vybrali radní teprve v minulém týdnu, ačkoliv slibovali, že budou jednat co nejrychleji.

„Hned po rozhodnutí zastupitelů jsme oslovili velké znalecké kanceláře, ale z více než dvacítky poptávaných se nám ozvala jen jedna, která je schopná nám teď v létě posudek zpracovat,“ vysvětil brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (dříve SOCDEM).

Bude mimořádná schůze?

Jeho kolega Tomáš Aberl (TOP 09), jenž má na starosti sport, pak doplnil, že posudek má být hotový do 19. srpna. Otázkou je, jestli toto datum kancelář splní nebo zda v čase dovolených nepožádají experti o prodloužení termínu.

Není tak jasné, jestli vůbec bude mimořádné zasedání v létě, jak o něm v červnu na jednání mluvila primátorka Markéta Vaňková (ODS), nebo se vše odloží až na plánovanou schůzi zastupitelů v polovině září, tedy na dobu krátce před komunálními volbami.

V Brně odložili rozhodnutí o prodeji Lužánek Zbrojovce, bude mimořádné zasedání

Podle Aberla odešly z brněnského magistrátu podle pokynů zastupitelů také dotazy na ministerstvo kultury a vnitra. „Stále však čekáme na odpovědi. Doufáme, že je budeme mít v půlce srpna,“ doplnil radní.

Na resort kultury poslalo město žádost o stanovisko orgánu památkové péče ve věci změny územního plánu dotčené lokality související s umístěním nového stadionu o výšce 37 metrů.

Takto vysokou arénu chce právě Zbrojovka, podle pracovníků Kanceláře architekta města Brna však takto vysoká stavba může narušit panorama historického centra, tudíž hrozí, že by památkáři nemuseli tuto výšku povolit.

Ministerstvo vnitra pak má Brnu říct, jestli výslednou sumu danou revizním znaleckým posudkem lze považovat za cenu obvyklou a nehrozí případně politikům nějaké popotahování, že nepostupovali s péčí řádného hospodáře.

23. června 2026
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