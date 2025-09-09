Chceme stadion za Lužánkami, shodli se brněnští politici. Potřebují však studii

,
  12:09
Fotbalové utkání připomínala atmosféra dnešního jednání brněnského zastupitelstva, na nějž dorazila asi dvacítka fanoušků zdejší Zbrojovky orodovat za výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Přání v posledních týdnech ožilo poté, co tradiční klub převzal miliardář Vojtěch Kačena, který slíbil vybudování nového stánku z vlastních peněz. Politici tento plán vesměs podporují, zmínili však potřebu nové studie.

Politici dnes sklízeli reakce fanouškovského „kotle“ podle toho, jak se k plánu na stavbu nového stadionu za Lužánkami vyjádřili. Podpora znamenala potlesk, pochyby vyvolaly nesouhlas či posměch.

Nelibost vzbudila především primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Před rokem a půl nebo dvěma jsme sdělili oficiální stanovisko, že jsme provedli analýzu lokalit a po zhodnocení kladů a záporů jsme jako nejvhodnější nastínili výstaviště. Řekla jsem tehdy: srdcem bych chtěla stadion za Lužánkami, ale rozumem na výstavišti,“ prohlásila Vaňková.

Brněnští fotbaloví fanoušci přišli na zastupitelstvo orodovat za stadion za Lužánkami
Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně, ukázal už návrh architekta Petra Hrůši z roku 2008.
19 fotografií

Ta upozornila, že budování za Lužánkami brání spory s podnikatelem Liborem Procházkou o vlastnictví staveb na městských pozemcích.

„Byť se od roku 2019 soudíme, pořád nemáme finální rozhodnutí. Máme za to, že nastaly nové skutečnosti, které odůvodňují vytvoření nové analýzy, kterou považujeme za potřebnou. To jsme probrali i s panem Kačenou. A shodli jsme se, že vytvoříme pracovní skupinu, jejímž výstupem bude nejvhodnější lokalita. Pokud to bude možné umístit za Lužánky, tak jsem pro. Ale nejsem schopna to říct takto od stolu,“ upozornila primátorka.

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Ostatní politici ohledně nového stadionu za Lužánkami, kde stále chátrá původní aréna, volili slova, která přítomným fanouškům zněla lépe.

„Je to šance pro Brno. Investor se snaží ukončit dlouholeté čekání na důstojný stánek pro brněnskou Zbrojovku. Za hnutí ANO by byla velká škoda to propásnout, budeme dělat vše, aby k tomu došlo v co nejkratší době. Pokud se neobjeví překážky, které jsou nepřekonatelné, chceme stadion za Lužánkami,“ uvedl náměstek primátorky René Černý (ANO), kterému příznivci zatleskali.

Podpora stadionu za Lužánkami zazněla i od opozice

Podobně ocenili i vystoupení dalšího koaličního zástupce Petra Hladíka (KDU-ČSL). „Diskutovali jsme tuto problematiku a společně se STAN podporujeme, aby nový majitel Zbrojovky postavil stadion za Lužánkami. Je potřeba k tomu udělat konkrétní kroky, je potřeba, aby vznikla studie. Vize stadionu pro 30 tisíc lidí není nová, ale nová je aktuální nabídka,“ zmínil Hladík, který odkázal i na slova premiéra Petra Fialy o možnosti pořádat v Česku fotbalové mistrovství Evropy.

Jiří Oliva (SOCDEM) řekl, že pokud chce soukromý investor do stadionu investovat, město by mu mělo maximálně vyjít vstříc.

Stadion za miliardy Zbrojovce postavím ze svého, tvrdí budoucí majitel klubu

Podpora nového stadionu za Lužánkami zazněla i od opozice. „Za Zelené jsme vždy podporovali, aby byl na místě toho původního a nevyhledávaly se jiné lokality. Dopravně bude dobře obsloužený, stadion tam patří. Jsem ráda, že se tato možnost objevila,“ pronesla Jana Drápalová (Zelení). „My to říkáme už roky,“ přisadil si Marek Lahoda (Piráti). Pozitivně se k této možnosti vyjádřil i Tomáš Skřička (SPD).

Fanoušci Zbrojovky požadovali zařazení problematiky stadionu do programu zastupitelstva, což se jim podařilo.

Vystoupil také radní Petr Bořecký (ANO), o němž fanoušci na sociálních sítích šíří zvěsti, že prosazuje záměry developerské firmy IMOS, která má za Lužánkami stavět byty. „Zvažoval jsem i trestní oznámení pro pomluvu, nakonec to ale řešit nebudu a nebudu se k tomu vyjadřovat. Trpím za to, že vždycky říkám pravdu. U Lužánek jsem upozorňoval, že bude nutná změna územního plánu. Pouze jsem upozorňoval na podmínky, které je nutné splnit. A budu rád, když se všechny podmínky na všech lokalitách detailně prověří,“ uvedl.

Zmínil i projekt nového stadionu od architekta Petra Hrůši, na který se mnozí odvolávají. „Ten projekt je překonaný, ani vedení Zbrojovky se k němu nechce vrátit. Není v souladu s novými požadavky, bude se muset prověřit studie i další projektové fáze stadionu,“ upozornil Bořecký.

9. září 2025  12:09

