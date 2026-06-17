Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlaky by bez nich nejezdily. Miliony šroubů z jihu Moravy jistí koleje nejen v Česku

Marek Osouch
  5:20
Se specifickými součástkami z Hodonínska se mnozí lidé setkávají každý den, respektive po nich projedou, aniž by o tom měli vůbec tušení. Velká část šroubů, jimiž jsou připevněné kolejnice k pražcům nejen na české železnici, vzniká ve Šroubárně Kyjov. Kovové kusy dodává do 24 zemí a pyšní se ročním obratem 1,2 miliardy korun.

Podnik s více než 75 let dlouhou tradicí se snaží držet krok s dobou. A stále se tak pyšní titulem největšího evropského výrobce zmíněných železničních šroubů.

„Naším klíčovým exportním trhem je Německo, ale důležitá je i Itálie, Francie nebo Belgie. Přes partnery se naše výrobky dostávají prakticky do celého světa,“ vysvětluje při prohlídce ředitel šroubárny Marek Světlík s tím, že vývoz je pro podnik naprosto zásadní. Tvoří až 90 procent tržeb, které loni přesáhly částku 1,2 miliardy korun.

Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června 2026)
Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června 2026)
Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června 2026)
Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června 2026)
Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června 2026)
19 fotografií

Vtípky na to, zda bezmála 350 zaměstnanců má možnost v rámci benefitů docházet na kurzy latiny a držet v ruce básně ze starověkého Říma, prý v poslední době už tolik nefrčí.

„Ale taky si rád vzpomenu na film ‚Marečku, podejte mi pero‘, a to včetně žáka Plhy,“ míří Světlík správně na slavný snímek, v němž při dotazu Josefa Kemra coby legendárního studenta zazní od profesora Hrbolka v podání Františka Kováříka známá hláška, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.

Drobný muž s čistou duší. Kdo byl František Kovářík alias češtinář Hrbolek

V reálném skladě však na žádné knihovny není místo. Na rozsáhlé ploše se tyčí vysoké komíny beden plné tisíců šroubů. Za měsíc jsou tady schopni vyrobit 2,5 milionu šroubů, a to pouze těch pražcových. Další součástky, třeba i pro automobilový průmysl, se také pohybují ve vysokých číslech. „Zhruba ze tří čtvrtin nás však živí železnice,“ pokračuje Světlík s tím, že jeden takový šroub dlouhý přes deset centimetrů váží kolem půl kilogramu.

Jak zchladit tisícistupňový žár

Areál v Kyjově dýchá historií tradiční průmyslové výroby. Ostatně i hala, které ve šroubárně říkají nová, je ze 70. let minulého století. „Pokud chceme obstát v mezinárodní konkurenci, musíme být efektivnější než v minulosti. Proto investujeme nejen do výrobních technologií, ale i energetického hospodářství,“ poznamenává ředitel.

Firma spadající pod třinecké železárny Moravia Steel tak loni do modernizace investovala přes 31 milionů korun, letos na jaře začala s náročnou přestavbou dvou chladicích okruhů za 70 milionů.

Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června...

Pro podnik je chlazení naprosto nezbytné. Kusy kovu, z nichž vzniká šroub, se během výroby rozžhaví i na více než tisíc stupňů Celsia. Až září oranžovou barvou, je možné, aby se z původní suroviny dovezené z Třince mohl začít lisovat konkrétní výrobek. A celou dobu je nutné stroje ochlazovat. Pokud by voda potrubím neproudila, byla by to pro šroubárnu stejná situace, jako kdyby vypadl proud. „Museli bychom zastavit celou výrobu,“ podotýká Světlík.

V jedné hale hlučí stroje, které tvarují hlavice šroubů, v další naopak ty, které na „tělo“ vylisují závit. Krabice s výrobky, kdy jedna váží klidně půl tuny, zaměstnanci přemisťují na vozítkách sem a tam.

Zdá se to jako neefektivní proces, že vše není logicky poskládané za sebou. Jenže podle Světlíka ani nejde, aby na začátku vjel do linky kus tyče a na konci z ní přímo padaly hotové šrouby. „Stroj musí opracovávaný kov za něco držet,“ popisuje.

Pokud by byl celý rozžhavený, nebylo by možné s ním pracovat a tvarovat jej na linkách, které dnes mají ve šroubárně k dispozici. Polotovary tak musejí nechat v „poločase“ vychladnout, na což nechávají většinou jeden den – záleží na dalších zakázkách a kapacitě výroby. „Většinou zákazníkům říkáme, že objednávku mohou mít do šesti až osmi týdnů,“ povídá ředitel.

Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června...

Díky novým rozvodům chlazení počítá vedení kyjovského podniku, že ušetří 3,7 milionu korun ročně na energiích. „Chladicí vodní systém byl půl století starý a silně předimenzovaný, protože počítal s dalším velkým růstem šroubárny. Významně tak klesne spotřeba vody, velká úspora je také na čerpací kapacitě,“ doplňuje Světlík.

Nezanedbatelným přínosem je rovněž snížení emisí o 681 tun oxidu uhličitého za rok. Investice, z níž 35 procent pokryje dotace, se má na úsporách vrátit za necelých šest let.

Vedení předpokládá, že u šroubů pro železnici bude dál hrát prim minimálně v Evropě a že se podaří najet i na mírný růst. Naopak u součástek pro spalovací motory počítá s postupným poklesem v souvislosti s tím, jak budou klasická auta vytlačena elektromobily.

„Chceme rozvíjet výrobu, kde nerozhoduje jen cena, ale i technická odbornost, flexibilita a schopnost dodat přesné řešení podle zadání zákazníka,“ nastiňuje ředitel, kam tradiční podnik hodlá směřovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....

I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík

Premium
Libor Matouš aktuálně (v červnu 2026) vystupuje ve čtrnácti představeních...

Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...

Vlaky by bez nich nejezdily. Miliony šroubů z jihu Moravy jistí koleje nejen v Česku

Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června...

Se specifickými součástkami z Hodonínska se mnozí lidé setkávají každý den, respektive po nich projedou, aniž by o tom měli vůbec tušení. Velká část šroubů, jimiž jsou připevněné kolejnice k pražcům...

17. června 2026  5:20

KVÍZ: Vyzkoušejte si, co víte o slavném závodu MotoGP v Brně

Filip Salač na tréninku před Velkou cenou v Brně.

Masarykův okruh zažil triumfy největších legend MotoGP, dramatické pády i návraty, na které fanoušci dodnes vzpomínají. Věděli jste, že legendární Giacomo „Ago“ Agostini vyhrál v Brně čtyřikrát na...

vydáno 17. června 2026

Podnikatel známý ze Zrádců prodává hotel, manželka na videu neotřele láká na koupi

Premium
Podnikatel Jan Vlachynský prodává zámecký hotel ve Vranově nad Dyjí. Ambiciózní...

Měl se proměnit v unikátní Grandhotel Sluchátko a lákat hosty na zážitky, jaké jinde nezažijí. Po pěti letech ale Lidi z Baru v čele s podnikatelem Janem Vlachynským známým z televizní show Zrádci...

16. června 2026  15:27

Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu

Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...

Ulicemi Brna se během Maratonu hudby rozběhnou tóny folku, jazzu, rocku, swingu, punku i romské muziky. Hudebníci na počátku srpna zanotují jak pod širým nebem, tak i v klubu Sono či v brněnských...

16. června 2026  15:23

Pořezal generála nožem. Voják dostal podmínku, z armády ho téměř jistě vyhodí

Voják Martin Schejbal obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála...

Vojákovi, který loni v září napadl nožem brigádního generála, uložil dnes Městský soud v Brně podmíněný trest. Obžalovaný Martin Schejbal v jednací síni prohlásil vinu. Podle spisu loni v září napadl...

16. června 2026  8:11,  aktualizováno  14:18

Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program

Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.

Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní...

16. června 2026  11:52

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

16. června 2026  11:24

ANO a ODS odmítají obnovit spolupráci ve vedení Brna, na radnicích si však notují

Brněnští kandidáti v podzimních volbách Václav Trojan (ANO) a Kamila Zlatušková...

Rezolutní odmítnutí pro případnou koalici s ANO po komunálních volbách opakovaně zaznívá od letošní jedničky ODS a adeptky na brněnskou primátorku Kamily Zlatuškové. Jenže hned za ní je na kandidátce...

16. června 2026  5:11

Ústí posílil obr Holý z Artisu i španělský stoper, který rostl ve Valencii

Ústí nad Labem, 15.6. 2026, první trénink druholigových fotbalistů FK Ústí nad...

Svých pět minut slávy si užil v legendárním fotbalovém chrámu ve Wembley, s 206 centimetry je obrem mezi brankáři. Teď Tomáš Holý mění tým, štěstí bude po brněnském Artisu chytat v ústeckém Viagemu....

15. června 2026  18:17

Pod paneláky začnou odstřely. Průzkumná štola budoucího tunelu narazí na skálu

Písčité sedimenty dosud umožňují rozpojení horniny pomocí mechanizace nebo...

Hluboko pod panelovými domy na brněnském sídlišti Vinohrady aktuálně pracují dělníci s těžkou technikou. Pro průzkumnou štolu k budoucímu tunelu velkého městského okruhu už vyrazili přibližně 530 z...

15. června 2026  16:16

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu

Momentka z oslav 115 let fotbalu v Prostějově, na snímku Martin Vaniak

Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....

15. června 2026  13:52

Více staveb na úkor půdy, kritizují novelu stavebního zákona. Resort obavy vyvrací

Premium
ilustrační snímek

Méně razítek, větší předvídatelnost a rychlejší povolovací řízení. Tak vláda ve zkratce popisuje novelu stavebního zákona, od níž si slibuje zjednodušenou výstavbu nejen rodinných domů, ale také...

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.