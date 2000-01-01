Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě mohutná srdce, která potěší zejména fotografy s drony. Mezi těmi, kteří výjimečné snímky pořídili, je i Marek Svoboda.
Autor: Marek Svoboda
Biopásy u Šardic jsou fotogenické samy o sobě, Marek Svoboda u nich měl na víkend naplánovaný fotografický workshop. Krátce předtím však záplava červených máků po sečení zmizela. „Naštěstí tam zůstala aspoň ta srdce,“ řekl Svoboda pro iDNES.cz.
Ze země tato nádhera patrná není. „Z protějšího svahu to trochu vidět jde, ale chce to větší nadhled,“ přibližuje Svoboda. Ideální na zachycení srdcí je dron.
Marek Svoboda své snímky pořizoval v pátek večer a v neděli ráno. „To už na místě bylo hodně fotografů,“ popisuje.
Srdce jsou dílem soukromého zemědělce Marka Gregoroviče, který na poli hospodaří. Serveru Novinky.cz řekl, že šlo o dárek jeho ženě k letošnímu 30. výročí svatby.
Na poli měla růst vojtěška, která se však kvůli nepříznivým podmínkám neuchytila, a nahradil ji plevel v podobě vlčího máku.
Gregorovič nechal vlčí mák na poli rozkvést kvůli fotografům, kteří se k Šardicím sjíždějí. Když se pak pustil do odplevelovací seče, bylo mu prý líto veškerou červenou krásu zlikvidovat, a tak jej napadlo vytvořit srdce pro svou ženu.
Srdce měří asi třicet metrů na šířku a čtyřicet na výšku. Gregorovič pomocí GPS vytvořil pomocné linky nahoře a dole, potom sekal podle citu.
Vlčí máky podle zemědělce na poli ještě nějakou dobu vydrží. Nakonec je však poseká, protože mák nesmí v makovičkách dozrát.
