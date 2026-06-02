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Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků
Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru
Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...
Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna
Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Ke sporu došlo...
Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků
Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...
VIDEO: Řidič na D1 nechal jet své BMW na autopilota, sám vylezl střešním oknem
Na sociálních sítích vyvolalo masivní vlnu pobouření video zachycující posádku luxusního vozu na dálnici D1. Řidič během jízdy v levém pruhu zcela opustil volant, aktivoval asistenta řízení a...
Erotický cosplay je hra s vlastní sexualitou, v Česku se ale odsuzuje, říká modelka
Erotické umění má kořeny hluboko v naší minulosti. Znali ho nejen v antickém Řecku, ale dávno předtím už v Mezopotámii a dokonce v době kamenné. Jednu ze současných forem představuje erotický...
Místo popadaných stromů moderní rekreační areál. Hodonín obnovuje území po tornádu
Od okamžiku, kde se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř pět let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, kompletně hotovo...
Vypadá jako malířský stojan. Lavička v Brně připomíná život a dílo Alfonse Muchy
Malíře Alfonse Muchu od středy u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a...
Desítky policistů a vrtulník hledaly v Brně zmizelou ženu s červenými brýlemi
Policie pátrala po pohřešované osmapadesátileté ženě z Brna, která odešla z domu a rodině o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a panovaly obavy o její bezpečí. Od...
Zranění žáka na Vyškovsku prověřuje policie, patrně se pokusil o sebevraždu
Vyškovští kriminalisté prověřují okolnosti pondělního neštěstí na základní škole ve Slavkově u Brna. Podle zjištění iDNES.cz tam utrpěl zranění žák, který se pokusil o sebevraždu. Zaměstnanci školy...
Policie ani po roce neví, kdo byl mrtvý muž ve Svratce. Poznáte jeho oblečení?
Téměř rok už se brněnští kriminalisté neúspěšně pokoušejí ztotožnit tělo staršího muže nalezené v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion Shopping Park. Mrtvolu objevil na konci loňského června...
Kometa přivádí posilu do obrany. Ze zámoří se po pěti letech vrací Svozil
Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Klub podmínky spolupráce s třiadvacetiletým hráčem, který ve dvou zápasech nahlédl do...
Zbrojovka vítá první ligovou posilu. V útoku nastoupí s duem Velich a Vašulín
Loni na podzim zářil Daniel Vašulín na hostování v Olomouci, v patnácti ligových zápasech nasázel devět branek. Díky výborné formě si ho pro jarní část sezony stáhla plzeňská Viktoria, kde na své...
Plán Artisu po neúspěšné baráži: láká posily z Opavy, sportovní ředitel končí
Brutální střet s realitou má následky. Fotbalisté Artisu Brno dostali v baráži o nejvyšší soutěž od Slovácka sedm branek ve dvou zápasech a sen o postupu se rozplynul rychleji, než si v ambiciózním...
Boj o zkratku v Brně. Uzavření brány prodlouží cestu na více než desetinásobek
Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato využívaná propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi...
VIDEO: Řidič na D1 nechal jet své BMW na autopilota, sám vylezl střešním oknem
Na sociálních sítích vyvolalo masivní vlnu pobouření video zachycující posádku luxusního vozu na dálnici D1. Řidič během jízdy v levém pruhu zcela opustil volant, aktivoval asistenta řízení a...
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Kontroverzní přestavba náměstí v Brně. Místním vadí, že s nimi nikdo nemluví
Letitou jizvou na podobě architektonicky ceněné Masarykovy čtvrti v Brně plné hodnotných vil od proslulých architektů je aktuální stav srdce celé oblasti – náměstí Míru. Prostranství u parku na Kraví...
Před brněnským nádražím se na chodníku svíjel zdrogovaný muž, měl u sebe statisíce
Nečekané okolnosti provázely zdánlivě všední případ, jímž se minulý týden zabývali brněnští strážníci. Ti zasahovali u muže, který se zřejmě pod vlivem drog válel na chodníku před hlavním nádražím....