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Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

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  12:23
Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě mohutná srdce, která potěší zejména fotografy s drony. Mezi těmi, kteří výjimečné snímky pořídili, je i Marek Svoboda.
Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026) Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

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