Na brněnském nádraží se srazily dva vlaky, zraněná je dvacítka lidí

Nehoda se stala po osmé hodině ráno, kdy do sebe narazily osobní vlak jedoucí z Letovic do Brna a spoj z Brna do Březové nad Svitavou.

Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška na místě odhadl přibližně dvacet zraněných, většina z nich byla zraněna lehce. Jednu ženu při vědomí odvezla sanitka.

Hasiči zároveň z obou souprav evakuovali asi 250 lidí, vyprošťovat nemuseli.

Podle svědků se vlaky srazily ve velmi nízké rychlosti na výhybce. „Příčina je v šetření. Pravděpodobně došlo k nedovolené jízdě vlaku do Březové nad Svitavou,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Provoz na brněnském nádraží není úplně přerušený, vlaky směrem na nádraží Brno- Židenice mohou dál jezdit po vedlejší koleji.