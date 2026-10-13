Ztlumit světla a držet směr. Policisté radí co dělat, když vám před auto vběhne srna

Policisté na jihu Moravy od začátku roku do 7. října evidovali na tísňové lince 158 celkem 3 556 oznámení o srážkách aut se zvířaty. Jen od 22. září do 7. října jich bylo 242.
S prodlužujícími se nocemi by měli být řidiči na silnicích obezřetnější. Nejčastěji ke střetům dochází brzy ráno a večer, kdy je zhoršená viditelnost a zvěř bývá nejaktivnější.
„Pokud na silnici nebo v její blízkosti spatříte zvíře či zaznamenáte pohyb, především zpomalte a připravte se zastavit,“ radí jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.
Při jízdě s dálkovými světly je vhodné přepnout na potkávací. Oslněné zvíře totiž může zůstat zmateně stát přímo na vozovce. Pokud řidič výrazně zpomalí nebo zastaví, měl by podle situace zapnout výstražná světla a upozornit tak ostatní na nebezpečí.
Opatrnost je namístě i poté, co zvíře odběhne. Srnčí zvěř nebo divoká prasata se mohou pohybovat ve skupinách a za prvním zvířetem mohou následovat další.
„Pokud vám zvěř náhle vběhne přímo před vozidlo, intenzivně brzděte a držte směr jízdy. Prudké stržení volantu může vést k mnohem závažnější nehodě,“ vysvětlil Vala.
Po nehodě volejte policii
Pokud už ke střetu dojde, měl by řidič nejprve zajistit bezpečnost svou i ostatních cestujících. Vozidlo je třeba odstavit na bezpečném místě, zapnout výstražná světla a před vystoupením si obléknout reflexní vestu. Následně je nutné označit místo výstražným trojúhelníkem a přesunout se mimo vozovku, pokud možno za svodidla. Do bezpečí by měli zamířit také spolujezdci.
„Střet se zvěří vždy oznamte Policii České republiky na lince 158. Operátor s vámi vyhodnotí okolnosti události a rozhodne o dalším postupu,“ zdůraznil policejní mluvčí.
Policejní hlídka přitom nemusí být nutná v každém případě. Pokud při nehodě nedošlo ke zranění ani ke škodě na jiném majetku, vozidlo je pojízdné a nepředstavuje překážku v provozu, může operátor rozhodnout, že výjezd hlídky vůbec není potřeba.
Řidič by měl podle možností zdokumentovat místo události a poškození vozidla fotografiemi. Škodu následně řeší se svou pojišťovnou. V případě potřeby může požádat policii o potvrzení o oznámení události.
Pokud se někdo zraní, dojde k poškození dalšího majetku nebo vozidlo či sražená zvěř tvoří překážku silničního provozu, policie na místo vyšle hlídku, která událost prověří.
Zraněné zvíře nepronásledujte
Se zraněnou ani uhynulou zvěří by řidiči neměli manipulovat. Zraněné zvíře může být nebezpečné. Pokud po střetu odběhne, není vhodné ho pronásledovat. Jeho směr pohybu by měl řidič sdělit operátorovi linky 158.
„Policie zajistí vyrozumění příslušného mysliveckého hospodáře nebo jiné oprávněné osoby, která se o zvíře postará,“ doplnil Vala.
Nejdůležitější je po celou dobu myslet na vlastní bezpečnost a bezpečnost spolujezdců. Teprve poté přichází na řadu dokumentace škody a její řešení s pojišťovnou.