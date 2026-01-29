Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela D1 v Brně, zemřeli dva lidé

Vyplývá to z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle odhadů silničářů by mohlo omezení provozu trvat až do 10:00.
„Místem lze projet pouze sjezdem na Vídeňskou ulici. Počítejte se zdržením,“ oznámili policisté na síti X. Později dodali, že nehoda má tragické následky. „Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky. Aktuálně lze místem nehody ve směru na Vyškov projet odstavným pruhem. Tvoří se ale dlouhé kolony,“ uvedli a poprosili řidiče, aby dodržovali v kolonách záchranářskou uličku.
Nehoda se navíc stala před začátkem úseku D1, kde je provoz omezený kvůli přestavbě. Práce na úpravě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začaly už loni, ale začátkem ledna vstoupily do dopravně složitější fáze. Komplikují tak provoz na D1.