Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela D1 v Brně, zemřeli dva lidé

Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela ve čtvrtek krátce po 05:00 dálnici D1 v Brně asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se na příjezdu do Brna od Prahy vytvořila asi devět kilometrů dlouhá kolona. Policisté později informovali, že nehodu nepřežil řidič i cestující z dodávky.
Vyplývá to z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle odhadů silničářů by mohlo omezení provozu trvat až do 10:00.

„Místem lze projet pouze sjezdem na Vídeňskou ulici. Počítejte se zdržením,“ oznámili policisté na síti X. Později dodali, že nehoda má tragické následky. „Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky. Aktuálně lze místem nehody ve směru na Vyškov projet odstavným pruhem. Tvoří se ale dlouhé kolony,“ uvedli a poprosili řidiče, aby dodržovali v kolonách záchranářskou uličku.

Nehoda se navíc stala před začátkem úseku D1, kde je provoz omezený kvůli přestavbě. Práce na úpravě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začaly už loni, ale začátkem ledna vstoupily do dopravně složitější fáze. Komplikují tak provoz na D1.

