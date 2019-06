Auto patrně nedalo přednost autobusu, při srážce se zranilo několik lidí

Nehoda se stala kolem půl druhé odpoledne. „Na místě byli čtyři zranění, postarali jsme se o ně a převezli k dalšímu ošetření do nemocnic. Z toho dva do Vojenské nemocnice Brno a dva do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Zranění jsou podle ní tři muži a jedna žena.

Policie eviduje šest zraněných, čtyři v autobusu a dva ve voze.

Nejpravděpodobnější verzí nehody je podle policejního mluvčího Bohumila Maláška nedání přednosti v jízdě ze strany osobního vozu.

Dvacetiletý řidič vozu ani dvaatřicetiletý řidič autobusu podle dechové zkoušky před jízdou nepožili alkohol.

Mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková řekla, že všichni čtyři zranění jeli v autobusu.

„Byla to linka 58, škoda na našem autobusu je do 100 tisíc korun. Místo bylo průjezdné, jen trolejbusy linky 25 a 26 dočasně končily na Pálavském náměstí,“ uvedla mluvčí.