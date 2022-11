Nemohli trefit Brno, tak skočili z letadla. Potrhlý klip láká na festival

Místo moderního boeingu je vyženou do obstarožní „Anduly“. A když nedokáže posádka v čele s pilotem Ondřejem Sokolem přistát v Brně, tak do něj z letadla vyskočí s padáky nebo i deštníkem. Další ze série potrhlých klipů láká na festival sportu, zábavy a tance Life!, který se od pátku do neděle koná na brněnském výstavišti.