Kuličky jsou jako šachy. I jedna chyba je moc, říká mistr republiky

„Přemýšleli jsme, co bychom v našem věku mohli dělat za sport, abychom hráli vyšší soutěž než místní fotbalisté. Někdo tenkrát řekl, že můžeme hrát akorát tak kuličky,“ vzpomíná s úsměvem.

A tak hráli. S pytlíkem kuliček za šedesát korun a bez jakékoliv představy, do čeho jdou.



„Když jsme přijeli na první turnaj, měli jsme s sebou čtyřgramové kuličky, zatímco ostatní týmy hrály s devítigramovými. Jedna kulička za sto korun,“ směje se. Podle jeho slov to byl masakr. Druhý den po turnaji nemohl téměř nikdo z pěti lidí z SK Zastávecká Koule vylézt z postele. Při jednom turnaji totiž hráč udělá okolo patnácti set dřepů.

Kvůli pandemii navíc letos měli kuličkáři zkrácenou sezonu a někdy je čekalo i více turnajů za jeden víkend. „Není to taková legrace, jak to na první pohled vypadá. Celé je to ale o zvyku,“ komentuje.

Kočí trénuje několikrát do týdne a hodiny strávené nad důlky a cvrnkacími kuličkami se vyplatily. Letos totiž vyhrál titul mistra republiky. Stal se tak vůbec prvním Moravanem, který toto od založení Českého kuličkového svazu v roce 1999 dokázal.

Úspěšný je celý klub ze Zastávky

Není však jediným úspěšným hráčem ve vesnici, daří se totiž všem osmnácti členům Zastávecké Koule, která je momentálně druhá nejlepší ze čtrnácti v národním žebříčku. Manželka Karla Kočího se kuličkám věnuje také, v Česku si drží dvanáctou příčku.

Na poznámky, že je hra o náhodě a štěstí, Kočí reaguje úsměvem. Vysvětluje, že stejně jako u každého jiného sportu je i zde potřeba trénovat. Někteří nováčci tak bývají ze začátku rozčarovaní.

Některé turnaje jsou otevřeny pro širokou veřejnost a může si přijít zahrát úplně kdokoliv. Problém nastává, když se na nich sejde republiková špička a nové tváře tak odradí.

V obci mají na kuličky speciální hřiště

Problémem bývají také špatné podmínky pro trénování. Speciálních hřišť pro tuto sportovní disciplínu je v republice málo. Třeba v Brně musí před turnaji hřiště upravit a po skončení dát zpět do původního stavu. V Zastávce u Brna toto ale neplatí. Kočí a další členové klubu se totiž u vedení obce zasadili o zřízení kuličkového hřiště přímo ve sportovním areálu obce.

Možná i díky tomu si kuličky tamní obyvatelé tolik oblíbili. V zimě navíc hřiště slouží jako kluziště, využití tedy najde po celý rok. Hrají všichni, děti, dospělí i senioři. Český kuličkový svaz dokonce vypisuje mistrovství pro juniory, kterými jsou děti pouze do dvanácti let. Letos ho pořádali právě v Zastávce.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Kočí má ze zájmu mladších hráčů radost. Ostatně ještě před pár lety pracoval jako pedagog volného času v zastáveckém domu dětí a mládeže. Profesi ale v roce 2016 změnil, nebyl spokojený se systémem vzdělávání, který v tuzemsku panuje „Na rovinu říkám, že volnočasové aktivity u nás slouží jako odkladiště dětí,“ stěžuje si.

Dodává, že důvodem pro jeho odchod tedy nebyly kuličky, jak si někteří myslí. Svědčil by o tom i fakt, že Kočí začal hrát až v roce 2017, o chvíli později už s přáteli pracovali na novém hřišti. Postupem času ho rozšiřovali, aktuálně je na něm vyhloubeno čtyřiadvacet důlků.

Dnes mistr republiky v kuličkách pracuje u Technických služeb a je spokojený. V minulosti už dělal podobnou práci, spravoval hřiště v Zastávce, kam nyní chodí relaxovat hraním.