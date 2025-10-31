Sourozenci se hádají, kam s popelem zemřelé matky. Ombudsman nabízí řešení

  11:38
Neobvyklý spor mezi sebou vede bratr a sestra, kterým zemřela matka. Zatímco muž by chtěl urnu s popelem zesnulé uložit na hřbitov, jak je běžné, sestra to odmítá a urnu opečovává doma. Nešťastný dědic se kvůli zdánlivě bezvýchodné situaci obrátil na ombudsmana.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

Muž už dokonce na hřbitově zřídil místo s kamennou deskou, místo pro urnu ale zůstává kvůli sourozeneckým sporům prázdné. V době Dušiček tak nemůže zajít se zapálenou svíčkou vzpomínat na hřbitov, jak by chtěl a jak v těchto dnech činí mnozí jiní.

Zákon o pohřebnictví podle kanceláře ombudsmana nezakazuje mít urnu s kremačním popelem doma. Zároveň ale platí, že člověk má právo před smrtí rozhodnout, jaký má mít pohřeb a kde mají být jeho ostatky uložené.

„Pokud někdo nerespektuje přání zemřelého, může tím porušovat jeho práva. Domáhat se přání člověka, který zemřel, se může kterákoliv z osob jemu blízkých. Pokud zesnulý výslovné přání o svém pohřbu nezanechá, rozhodují o něm jeho nejbližší v určeném pořadí – manžel, děti, rodiče, sourozenci a dále,“ uvedla kancelář.

Z hrobu zmizela urna s popelem. Za krádeží stojí spor rodin o zemřelou

Právo ale myslí také na pozůstalé. V případě muže, který se na ombudsmana obrátil, mohla být zasažena jeho práva. Hájit je může u civilního soudu. Tam se může domáhat uložení urny na veřejném pohřebišti za účelem zajištění práva přístupu k ostatkům jeho matky.

„Jedním z řešení sporu by také mohlo být rozdělení popela mezi sourozence,“ doplnila kancelář.

