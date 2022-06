Muž si chtěl zakouřit na balkoně, soused mu nastříkal do očí pepřový sprej

Šestačtyřicetiletý muž se po příjezdu strážníků přiznal, že skutečně vzal do ruky pepřový sprej. „Ten následně sousedovi bez upozornění nastříkal do obličeje,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Neshody s o šest let mladším sousedem má prý už několik let. Hlídce městských policistů popsal, jak mu vadí, že se velmi často line kouř z vedlejšího balkonu k němu do bytu. A ve čtvrtek večer toho na něj už bylo nejspíš příliš.

Strážníci kromě něj kontaktovali i souseda kuřáka, který se stal obětí incidentu. Už při pohledu na jeho obličej bylo zřejmé, že se mu něco dostalo nejen do očí. Lékařské ošetření však nepožadoval. „Hlídce se svěřil, že si jen chtěl na balkóně v klidu dát kávu a zakouřit si,“ doplnila mluvčí.

Strážníci případ s podezřením na přestupek proti občanskému soužití předali k dořešení správnímu orgánu.