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Sloučená muzea ponesou jméno objevitele Věstonické Venuše, záměr dál budí spory

Oldřich Haluza
  16:36

Budova hraběcí rezidence, v níž sídlí Muzeum regionu Boskovicka. | foto: Muzeum regionu Boskovicka

Jedna společná kulturní instituce místo dvou samostatných vznikne od příštího roku v okrese Blansko. Zatímco dosud fungovaly Muzeum Blanenska a Muzeum regionu Boskovicka samostatně, nově je hejtmanství sloučí do nové organizace s názvem Absolonovo muzeum. Ke spojení dojde navzdory kritice krajské opozice a obavám vedení Boskovic.

Nová instituce ponese oficiálně název Absolonovo muzeum Blanenska a Boskovicka. Podle představitelů Jihomoravského kraje Karel Absolon Blanensko a Boskovicko propojuje přirozeně.

Tento boskovický rodák objevil slavnou sošku Věstonické venuše a patřil mezi nejznámější badatele spojené s Moravským krasem. Zásadně se podílel na jeho zpřístupnění, zejména propasti Macocha a Punkevních jeskyní.

Sloučení obou muzeí schválili v pondělí krajští zastupitelé, kdy pro zvedli ruku koaliční politici se třemi členy opozice, zatímco všichni z ANO byli proti. Tomuto kroku předcházela zhruba půlroční příprava zahrnující analýzu i debaty se zaměstnanci institucí nebo lokálními politiky. Proti plánu se od začátku staví vedení Boskovic a jeho negativní postoj trvá. Krajským zastupitelům zaslalo otevřený dopis, v němž se proti spojení ohrazuje.

Sloučení muzeí podle kritiků odnesou akce. Plusy nevidíme, tvrdí místostarosta

„Nejde o běžné organizační opatření. Jde o zásah do instituce s více než stoletou tradicí, která je přirozenou součástí identity Boskovicka. O to více je alarmující, že celý proces vykazuje znaky nepřipravenosti, netransparentnosti a předem daného výsledku,“ upozorňují v dopise starostka Jana Syrovátková (nez.) spolu s místostarosty Lukášem Holíkem (ANO) a Radkem Šamšulou (Piráti).

Boskovickým vadí také to, že místní muzeum přijde pod blanenské, z něhož vznikne jedna společná příspěvková organizace Jihomoravského kraje se dvěma pracovišti. „Jde o rozhodnutí, které může fakticky zlikvidovat samostatnou kulturní instituci a zásadně oslabit identitu Boskovicka,“ zdůrazňuje Holík, který je zároveň krajským opozičním zastupitelem.

Jde o posílení činnosti, tvrdí kraj

Podle krajského náměstka Františka Lukla (za Starosty) Absolonovo muzeum zachová obě pracoviště i jejich vazbu na region. „Nejde o rušení muzeí ani o omezování jejich činnosti – jde o posílení. Chceme vytvořit silnou instituci, která bude mít lepší podmínky pro odbornou práci, přípravu výstav, získávání dotací i péči o sbírky. Instituci, která dokáže kvalitně reprezentovat bohaté kulturní dědictví celého regionu a nabídne návštěvníkům i odborné komunitě víc, než by kdy dokázaly dvě menší organizace zvlášť,“ vysvětluje Lukl.

Sloučení muzeí má přinést vzájemnou synergii nebo umožnit lepší zastupitelnost zaměstnanců a spolupráci, která dosud mezi institucemi nefungovala. Podle Lukla nedojde k rušení úvazků v žádném z muzeí.

Už v současnosti mají stejnou ředitelku Pavlínu Komínkovou. Ta byla od března pověřena řízením v Boskovicích poté, co na konci února rezignoval tamní šéf Roman Malach. Komínková je zároveň zastupitelkou za ODS v Blansku, podle Lukla však nehrála při pověřování roli její stranická příslušnost, ale odbornost. Hejtmanství počítá s tím, že na ředitele Absolonova muzea vypíše v září výběrové řízení.

Jeho vytvořením hodlá narovnat nesystémový stav, kdy v okrese Blansko jsou jako v jediném regionu dvě samostatná muzea pod hlavičkou kraje. „V celém kraji funguje vždy pouze jedno muzeum na okres. Chápu, že je před volbami a vedení města se musí proti našemu záměru vymezit. Udělejte to na krajském zastupitelstvu i otevřeným dopisem. Jednání ale byla konstruktivní, rozhodnutí přijali i zaměstnanci,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), byť přiznal, že na začátku nebyl záměr oznámen „úplně šikovně“.

Klidně si je můžete vzít na starost, zní z kraje

Boskovické muzeum funguje posledních deset pod hlavičkou kraje, který jej v roce 2016 převzal od města. Místní politici oceňují, že díky tomuto kroku dostává instituce více peněz. Hejtmanství plánuje jeho rozpočet zachovat a ještě drobně navyšovat, stejně jako v případě toho blanenského.

Obě muzea byla za komunistického režimu násilně sloučena. V Boskovicích se znovu osamostatnilo v roce 1992. Jeho historie sahá až do roku 1905.

Podle Lukla aktuální krok v sobě obsahuje pojistku, že pokud se Boskovicím nebo Blansku nebude zdát, že se k nim nechová kraj stejně a nerozvíjí jej, mohou si ho stáhnout pod svá křídla. Absolonovo muzeum vznikne k 1. lednu příštího roku. Vedení Blanska na rozdíl od Boskovic s jeho zřízením souhlasí.

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