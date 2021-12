Tuřanské letiště nevzkvétá, Brno chce zlepšit spojení na vídeňské

Letiště v Tuřanech momentálně mnoho cestujících nevyužije, když z něj nejen kvůli krizi v letectví v souvislosti s covidem dnes létá jen jedna pravidelná linka do Londýna.

„Mnohaleté snahy o zavedení více linek jsou bez jakéhokoliv efektu. Zájem leteckých společností o Brno takový není, jaké byly představy,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Přišel proto s myšlenkou, že se pokusí zajistit rychlejší a lepší vlakové spojení Brna s Vídní, kde je velké mezinárodní letiště a spousta Jihomoravanů tam už v současnosti míří.

„Dnes ale musí každý při cestě na vídeňské letiště s kufry a třeba i celou rodinou na hlavním nádraží ve Vídni složitě přesedat a není to pro něj komfortní,“ vysvětlil radní komplikace, které by chtěl odstranit.

„Chtěli bychom, aby byl člověk z Brna na vídeňském letišti za jeden a půl hodiny,“ nastínil své plány. Viděl by také jako přínosné, aby jeden vlak vyjížděl z Brna už brzy ráno a opačným směrem se vracel pozdě večer. Nový vlak by měl také zastávku v Břeclavi a na hlavním nádraží ve Vídni.

Šéf vídeňského letiště podle Kratochvíla zareagoval na nápad rychlejšího spojení pozitivně. To se dalo celkem čekat, když by díky tomu mohlo do Vídně na letiště zamířit více cestujících z České republiky, zejména tedy Moravy.

Myšlenku by měl podpořit i kraj

Podle brněnského radního přitom plány nejdou proti tuřanskému letišti, respektive Jihomoravskému kraji, který brněnské letiště vlastní.

„Obě letiště, brněnské i to vídeňské, mohou fungovat paralelně vedle sebe. Nedokážu si představit, že by to nebylo v zájmu kraje,“ prohlásil.

O svém nápadu se prý už krátce bavil se svým protějškem v krajské radě, který má na starost dopravu Jiřím Crhou (ODS). Redakce iDNES.cz zatím jeho stanovisko nezískala, nezvedal telefon.

Přímo hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) říká, že o tom slyšel, ale je podle něj nutné si nad tím s Brnem sednout.

„Musíme si v krátké době vyjasnit, jestli se budeme dál bavit o rozlétávání brněnského letiště, nebo lepším spojení na to ve Vídni. Pro mě je to nová věc, takže na to ještě nemám názor,“ sdělil.

Kratochvíl plánuje vytvořit pracovní skupinu se zástupci kraje, ministerstva a rakouské strany a pokusit se vše dotáhnout do konce. Kdy by se mohlo cestovat z Brna na letiště ve Vídni rychleji a bez přestupů, to zatím radní nedokázal říci.

Brno soustředí svou pozornost na železnici, protože spojení po silnici ještě asi dlouho optimální nebude. V těchto dnech uplyne rovných 25 let od chvíle, co se otevřel zatím jediný úsek dálnice D52 z Brna do Vídně, který vede k Pohořelicím. Stavba dalších částí ke státní hranici jsou v nedohlednu. Rakousko má svou část hotovou.