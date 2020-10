V brněnském špitále pomůžou Poláci a Němci, darované postele musejí vyměnit

O pacienty se postarají především profesionálové z Emergency Medical Teamu, který Fakultní nemocnice Brno vysílá v případě katastrof do zahraničí. Skládá se ze šesti lékařů a osmnácti sester.

„Oslovíme také další zahraniční trauma týmy, které řeší stejné krizové situace jako ten náš. Pomoc už přislíbili polští a němečtí zdravotníci, možná se přidají i další, vše je v jednání. Společně tak zajistí základní péči,“ informovala mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

Další personál ale musí pracovat přímo u lůžek. Na tři stovky pacientů je totiž potřeba sto zdravotních sester a trojnásobek sanitářů. Vypomohou dobrovolníci.

Přihlásit se může každý, kdo chce pomoci. A to přes web Českého červeného kříže (ČČK), který už pořádá jednodenní kurzy.

„Naučí se, jak převlékat postele či polohovat pacienty. Pak mohou jít pomáhat do sociálního či zdravotnického zařízení. Zájem je značný, už nyní se hlásí stovky lidí,“ řekla ředitelka brněnské pobočky ČČK Ivana Holásková.

Špitál v pavilonu G2 se začal stavět v pondělí. Pracovníci výstaviště mají čas do pátečního rána, aby nachystali vše potřebné, pak prostory přepustí zdravotníkům, kteří je dovybaví ze zásob FN Brno. Vše je třeba stihnout do dvou týdnů, kdy se očekává největší nápor covidových pacientů, již budou potřebovat nepřetržitou nemocniční péči.

Hned při zahájení prací se musel řešit první závažnější problém. V areálu už totiž byly naskladněné postele, které město získalo darem od jednoho z obchodních domů s nábytkem. Ty se však z hygienických důvodů nemohou použít, proto nemocnice využije jiné, elektricky polohovatelné, ze Státního fondu hmotných rezerv.

„Vyžádá si to změny v elektroinstalaci, k části lůžek je nutné zajistit přívod kyslíku. Nejedná se ale o komplikace, které by měly ohrozit plánovaný termín zprovoznění nemocnice. A to i díky pomoci hasičů,“ poděkovala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nájem za jednu korunu

Provizorní špitál na výstavišti počítá s kapacitou 302 lůžek. „Prostor je rozdělený do kójí, které stavíme z materiálu, jejž běžně používáme během veletrhů. Do jedné kóje umístíme dvě postele. Dodáváme ještě základní vybavení, například koše,“ sdělil mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.

„Zbytek už je na zdravotnících z Fakultní nemocnice Brno. Oni také musí určit, jaké prostory jsou vhodné pro ty, kteří boj s nemocí nezvládnou. Půjde pravděpodobně o pavilon Z nebo G1,“ podotkl Bílek.

Provizorní špitál na výstavišti je určený pro pacienty s lehčím průběhem, jež je možné umístit na standardní lůžko s podporou kyslíku. O vážné případy, u nichž je nutná specializovaná péče na JIP a ARO, se postarají fakultní či krajské nemocnice. Ty už však na začátku listopadu můžou být na hraně kapacity.

Veletrhy Brno poskytly pavilon za symbolickou korunu, na rozdíl od pražských Letňan, kde požadují za pronájem 26 milionů.

„Společně s krajskou hygienou a městem jsme vytvořili společný projekt, přestože na jaře ještě záložní zařízení nebylo potřeba. Hala G2 byla vybrána i kvůli tomu, že je dobře dostupná pro pacienty, kteří dokážou přijít po svých, ale i pro lidi přijíždějící autem,“ nastínil mluvčí Bílek.

Podle Plaché bude péče v provizorním zařízení hrazena ze zdravotního pojištění stejně jako ve standardní nemocnici.