Dřív psala na stroji, teď vypráví. Ve 104 letech vydala román o Ježíšovi v Indii

  16:30
Když Marta Mokrá v románu Poutník píše o prorokovi, který „bude putovat do Indie a snad se tam dožije sta let“, symbolicky tím propojuje příběh své knihy s vlastním životem. Pravděpodobně nejstarší žijící české spisovatelce z Brna, která zmíněný román právě vydala, je totiž 104 let.
Fotogalerie1

Marta Mokrá (vlevo) ve 104 letech vydala svůj román Poutník. Pojednává o Ježíšovi, který přežije ukřižování a s několika přáteli odchází do Indie. Na snímku vedle ní sousedka Věra Zůdová, která pomohla vydání knihy zprostředkovat. | foto: Kristýna Buchwaldová

Kniha Poutník vypráví příběh o Ježíšovi, který přežije ukřižování a s několika přáteli odchází do Indie. Spisovatelka čerpala z východní tradice, podle níž Ježíš skutečně dožil svůj život v Kašmíru.

„V knize lze nalézt mnoho inspirativních myšlenek, takže osloví i čtenáře, kteří nejsou katolíky ani křesťany,“ říká Radovan Lovčí, který se na vydání románu podílel.

Mokrá podle svých slov chtěla být spisovatelkou od raného mládí. Psaní si zamilovala už na základní škole, na níž složila veršovanou pohádku o Honzovi a třech princeznách. „Končí to tak, že Honza samozřejmě vyhrál a ‚do tří dnů byl zase zpátky a draky pověsil na oprátky‘,“ usmívá se autorka.

Marta Mokrá ve 104 letech vydala svůj román Poutník. Pojednává o Ježíšovi,...

Své knihy tvořila na psacím stroji až do osmdesáti let, později už vlastní příběhy spíše vyprávěla přátelům. Mezi ně patří i její sousedka Věra Zůdová, díky níž se původní text Poutníka dostal k Obci Unitářů v Brně. Ta se nakonec ujala jeho vydání.

Přestože se Mokrá k žádné církvi nehlásí, myšlenka knihy je unitářům blízká. „Román nás zaujal i proto, že svou interpretací Ježíše odpovídá unitářskému myšlení. Odmítá dogmata i slepou víru, ale zároveň si zachovává hloubku a ideály,“ vysvětluje Lovčí.

Desítky let v šuplíku

Mokrá vystudovala práva, ale za komunismu nemohla tuto profesi vykonávat. Živila se proto administrativní prací. Nemohla mít děti, proto svou pozornost obrátila k psaní, v němž našla smysl i naplnění. Její duchovní a filozofická témata však tehdy nebylo možné publikovat, a tak většina textů zůstala desítky let v šuplíku.

Nyní se jedno z těchto odložených děl dočkalo nového zpracování. Díky lidem z unitářské obce se podařilo původní strojopis Poutníka přepsat a připravit k vydání.

Horník je pořád jednou nohou v hrobě, smiřují se vdovy se smrtí manželů

„Nejprve jsme texty Poutníka zveřejňovali jen na internetu, ale tam si je téměř nikdo nepřečetl. Proto jsme se rozhodli vydat je i tiskem,“ sděluje Pavel Sedlák, který pomáhal s přepisem. „Byla to spousta práce, ale s ohledem na věk autorky a sílu jejího příběhu jsem to nemohl odmítnout,“ dodává Lovčí.

Za svůj život napsala Mokrá přibližně třicet knih, Poutník je její čtvrtou vydanou publikací. V roce 2011 vyšlo dílo o egyptské panovnici Zrazená královna, o osm let později - ve svých devětadevadesáti letech - vydala Havrana inspirovaného stejnojmennou básní Edgara Allana Poea. V roce 2021 pak publikovala knihu Dlouháni.

I ve 104 letech doufá, že ještě neřekla poslední slovo. Nyní začíná psát novou knihu, tentokrát o životě na Marsu.

