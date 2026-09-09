Od dosavadních autorů se odlišuje neideologickým přístupem i tím, že hlavní slovo dává dobovým pramenům, které původní Američany velmi dobře znaly. Díky jeho práci se třeba dozvídáme, jak byli ve své době indiáni motorem evropsko-amerického byznysu a ekonomiky, proč se dopouštěli pro nás nepochopitelných ukrutností a proč si nemohli dovolit náš romantický vztah k přírodě. „Byli to neuvěřitelně pragmatičtí lidé, jimž byla romantika zcela cizí,“ shrnuje Navrátil.
Severoameričtí indiáni nikdy naše dějiny neovlivnili. Proč jsou tedy mezi lidmi stále tak populární?
Je za tím souhra více faktorů, hlavně díla Karla Maye ovlivňující celé generace a fenomén trampingu spojený po první světové válce s rodokapsy, byť tyto knížky indiány vykreslovaly spíše negativně. Svou roli sehrály i slavné západoněmecké filmy o Vinnetouovi ze 60. let minulého století. Lidem imponuje odpor indiánů proti civilizaci a jejich statečnost.
Je takový popkulturní náhled pokračováním mýtu ušlechtilého divocha, námětu jedné z vašich knih?
Je to pohled, ke kterému se většina lidí nejsnáze dostane, a tak ho prostě přijmou. Mýtus ušlechtilého divocha má kořeny už v 16. století, kdy někteří učenci pranýřovali nešvary spjaté s dvorským prostředím a protiklad si našli v ušlechtilé a čisté indiánské kultuře. To sice nebyla pravda, ale to bylo těmto intelektuálům úplně jedno.
Se zabíjením žen a dětí si nedělali žádné starosti, podle nich to byl nepřítel a ušetřit je by byl vlastně zločin proti vlastní pospolitosti.