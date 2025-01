Literární talent je tu kvůli tomu, aby ti znepříjemnil život, říká spisovatel

Slovanská epopej, pro změnu zadními vrátky Už dlouhý čas je Slovanská epopej v Moravském Krumlově tak medializována, že představuje to, čemu se říká synekdocha, část zde zastupuje celek: slyšíš-li Moravský Krumlov, naskočí ti Slovanská epopej. Jinak řečeno, „manželství“ Epopeje s městem je zde už ztotožněno s identitou Moravského Krumlova. A proto se pokusím představit Epopej trochu jinak, takříkajíc zadními vrátky. V Moravském Krumlově žiju už víc než třicet roků, a tak jsem Epopej opakovaně zhlédl, provázeje přátele, co se do Krumlova vypravili právě za ní. Byl jsem tedy i svědkem neblahé deportace do Prahy, stěhování provázeného emocionálním zjitřením dosud spíš apatického sedmitisícového maloměsta. V mezičase od přestěhování k následnému návratu byla plátna v čilém pohybu, odcestovala například až do Japonska. K tomu se teď váže můj vstup s opravdu bizarní náhodou, 31. března 2017 mi totiž přicestoval z Tokia balík japonského překladu jednoho z mých románů. A když jsem překladateli Kenichi Abemu poděkoval, odepsal mi, že teď právě je v Tokiu vystavena Slovanská epopej, že už ji zhlédlo přes sto tisíc lidí a že se na ni čekají dlouhé fronty. Takže z Tokia do Krumlova mi přicestoval balík, a to zrovna v tom samém čase, kdy z Krumlova do Tokia přicestovalo dvacet pláten Epopeje (samozřejmě s tím mezipřistáním v Praze). Co tak fascinovalo japonské diváky, že se jich na Epopej do Národního centra umění vypravilo nakonec víc než půl milionu? Na první pohled velkoformátová velikost, osm krát šest metrů. Ale to samo o sobě by určitě nestačilo. Obrazně řečeno je v těch obrazech zakleta určitá výtvarná magie. Což je vysvětlitelné malířovým záměrem. Alfons Mucha neměl totiž v úmyslu pouze zobrazit historické okamžiky našich národních a slovanských dějin, nýbrž je chtěl v historické apoteóze mytizovat, osudově znehybnět, soustředit se na ně, jak sám říká: v malířské meditaci. A divácká fascinace Epopejí je taky obdobou Muchovy fascinace, přímo horečné posedlosti slovanskou apoteózou. Secesní portrétista slavné pařížské herečky Sarah Bernhardtové se po návratu z Paříže překvapivě upne právě na vytvoření národní a slovanské apoteózy. V letech 1911–1928 se uzavře na zámku Zbiroh a zde na pojízdném lešení přesouvajícím se od jednoho plátna k druhému realizuje svůj tvůrčí sen. Tak intenzivní koncentrace a soustředěná práce má v historii moderního umění jednu nápadnou obdobu. Jako literát ji totiž vidím v práci spisovatele Marcela Prousta, dlouhá léta hermeticky uzavřeného ve svém spisovatelském ateliéru a soustředěného na svá velká literární plátna, svou románovou epopej, tu apoteózu pařížské společnosti v čase Belle Époque. Ostatně Muchův pařížský ateliér na rue du Val-de-Grace, ateliér, v němž za svého dlouhého pařížského pobytu objevil své malířské vidění světa, nebyl zas tak daleko od spisovatelského ateliéru Marcela Prousta na bulváru Haussmann. Slovanská epopej je nepochybně Muchovo chef-d’oeuvre, mistrovské dílo, do něhož investoval značnou část svého života, veškerý talent a malířskou empirii. Ale jak už osud dokáže být sarkastický, tak když je dokončená Epopej v roce 1928 vystavena v pražském Veletržním paláci, tak v tomtéž roce je v Brně, v rámci Výstavy soudobé kultury, představeno moderní výtvarné umění v tvorbě Bohumila Kubišty, Emila Filly, Františka Kupky a dalších osobností malířské avantgardy. Právě ve srovnání s avantgardou se Epopej jeví jako retardující a svým malířským typem spadající spíš do 19. století. Přesně tak to bylo tenkrát vysloveno, a toť zajisté pohled výtvarnické historiografie. Ale troufám si tvrdit, že právě a navzdory tomu je o to velkolepější malířská nesmrtelnost Muchova díla. A přece je tu cosi, s čím se nedokážu smířit. A sice Muchova oslava slovanofilství, potažmo slavjanofilství, neboť v jeho centru je kult Ruska. Ten kult měl své obrozenské kořeny a za první republiky i své politické příznivce, například prvého předsedy vlády Československa, Karla Kramáře, tedy pokud jde o carské Rusko. Bolševické Rusko zas uvítali naši levicoví fanatici. A za pozornost stojí, že v Epopeji je Rusko oslavováno obrazem Zrušení nevolnictví na Rusi v roce 1861, což je prosím rovných osmdesát roků za patentem o zrušení nevolnictví za Josefa II. Slavjanofilství byl náš přímo fatální omyl, o čemž svědčí i to, že když jsme se konečně vymanili z objetí ruského „dubiska“, Kreml nás ihned potrestal zařazením do kategorie největších nepřátel Ruska. Přiznám se, že mi ta apoteóza slavjanofilství cosi připomíná zvláště teď, v čase, kdy Rusko názorně předvádí, jak je nezbytné zaběhnutý slovanský národ přivinout zas zpátky k ruskému dubisku. Totiž ve Slovanské epopeji jeden obraz chybí: chybí tam, představuji si, veliké plátno, ano, osm krát šest metrů, velkolepý obraz, jak se v noci na 21. srpna 1968 na Prahu snáší mračno ruských sarančat. Takže dnes přijímám Slovanskou epopej už jen jako západ slunce nad slavjanofilstvím, čarovný soumrak té kdysi tak čarodějné, nebo spíš čarodějnické pohádky.