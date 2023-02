Nová léčebna v Moravském krasu nabízí malým astmatikům i terapii v jeskyni

Kraj na stavbu využil i úvěr od Evropské investiční banky. „Projekt má nadregionální význam. Chtěl bych poděkovat bývalému vedení, protože to není záměr, který za dva roky naplánujete a zrealizujete, my jsme v něm jen pokračovali,“ řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Projekt vznikl již za bývalé koalice vedené hnutím ANO.

Děti jezdí do léčebny na čtyřtýdenní pobyt. V jeskyni tráví dvě až tři hodiny denně aktivním tréninkem a odpočinkem, po zbytek času se prostor takzvaně čistí.

„Krasová jeskyně, která pomáhá dětem, je dar, který jsme dostali od přírody. My k tomu přidáváme nové zázemí, které dnes otevíráme. Stojí tu moderní budovy s novým vybavením, škola, bazén s francouzskými okny a výhledem do krajiny a relaxační zóna kolem léčebny s dětským hřištěm,“ vyjmenoval Grolich. Budova i prostory jsou převážně v bílé barvě, aby nenarušovaly prostředí krasu a zapadly do okolí.

Při téměř měsíčním pobytu se děti v místě také učí. „Přímo v léčebně je samostatná škola o čtyřech třídách. To je novinka, protože dříve děti musely přecházet na výuku do místní základní školy. Pilotně máme i pozici animátora na podporu aktivit,“ uvedl hejtmanův náměstek Jiří Nantl (ODS).

Léčebna zahrnuje i stravovací a rehabilitační část, kde je kromě bazénu také sauna, podhájský aerosol nebo tělocvična. Ve zdravotnické části nechybí ambulance, vyšetřovna, izolace nemocných nebo sesterna. Provozní prostory mají šatny, sušárnu spacáků, zázemí i sklady.

Nová léčebna nahradí starou. Oproti ní nabízí až trojnásobnou kapacitu, konkrétně pro 78 dětí.

„Je to 40 let, co byla postavena provizorní budova, kam chodily děti s chronickými nemocemi na tři až čtyři týdny. Docházely do jeskyně a byl to výzkum, který měl dokázat její vliv na zdraví dětí. Podařilo se to a v roce 1985 byla speleoterapie uznaná jako léčebná metoda. My jsme rádi, že se nyní stěhujeme do nové a krásné budovy,“ sdělila ředitelka Jihomoravských dětských léčeben Kateřina Bednaříková

Projekt získal druhé místo v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách, ocenění Neplejtvák 2021 a zlato v soutěži Chytrá města 2021.