Za vášeň k jeskyňaření vděčí učitelce přírodopisu z šesté třídy, která uměla vyprávět tak záživně, že v něm probudila zájem o neživou přírodu. K tomu se přidala touha po dobrodružství a zanedlouho začal Zdeněk Motyčka s kamarády podnikat první výlety pod zem. Nejprve ve školních suterénech a brněnském podzemí, poté zkusili jeskyně a štoly na Stránské skále na okraji jihomoravské metropole.
Z některých jeskyní nebo jejich částí je záchrana prakticky nemožná. Například v Číně. Jste desítky kilometrů od vchodu a kromě lidí, co tam jsou s vámi, je v celé zemi jen pár dalších, kteří by měli schopnosti se vám pokusit pomoci.