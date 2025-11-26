SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. SPD bude chtít, aby organizace vrátila všechny dotace od Brna či Jihomoravského kraje, pokud by veřejné peníze použila na tuto akci.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, oznámilo plán uspořádat příští rok sjezd v Brně minulý týden. Konat se bude od 22. do 25. května a půjde o 76. ročník. Je to poprvé, co bude dějiště v Česku.

„Jako poslankyně za Jihomoravský kraj a Brňačka říkám naprosto jednoznačně, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu do Brna nepatří,“ sdělila Lucie Šafránková.

A pořád neměli dost. Na sjezdu sudetských Němců zněla česká hymna hned několikrát

Dodala, že sdružení dlouho chtělo revizi Benešových dekretů a uspořádání po druhé světové válce. „Ve městě, které za okupace zažilo popravy, vyhánění a bolestné ztráty rodin, je pořádání takové akce nepřijatelné a hluboce necitlivé,“ prohlásila. SPD chce bojovat, aby sjezd nebyl nejen v Brně, ale ani jinde v Česku.

Šafránková uvedla, že Meeting Brno zastupitele městské části Brno-střed Petra Kalouska (Žít Brno) dostalo na svou současnou činnost dotaci devět milionů od Brna a šest milionů korun od Jihomoravského kraje. „Jsme si vědomi, že organizátoři mohou shánět finance z jiných zdrojů. Ale pokud by byť jediná koruna z dotací byla použita na tuto akci, budeme nekompromisně požadovat odebrání celé dotace,“ poznamenala.

Peníze podle ní mají jít na kulturní a společenské projekty, ne na akce, které rozdělují společnost a relativizují historii. V Praze a v Brně protestovalo koncem října proti možnému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí, kteří varovali před pokusy o revizi dějin.

Vzájemné vztahy se výrazně zlepšily

Šéf SdL Bernd Posselt o víkendu v Praze řekl, že uspořádání sjezdu v Brně je logickým krokem v harmonickém vývoji vzájemných vztahů mezi ČR a Německem. Je podle něj na jednotlivých politicích, zda přijmou pozvání na sjezd.

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíci obyvatel někdejšího Československa.

Smíření a odpuštění je nutné minimum, říká Hlavenka

Současný krok SPD kritizuje investor a bývalý krajský zastupitel za Piráty Jiří Hlavenka. Připomíná, že Sudetoněmecké krajanské sdružení tvoří potomci lidí, kteří v Česku žili po 800 let.

„V případě Brna se silně podíleli na jeho rozvoji a na předválečné slávě v oblasti průmyslu, obchodu, vzdělanosti i kultury. A těmto lidem byly ukradeny jejich majetky a oni sami byli vyhnáni ze země, kterou zcela právem považovali za rodnou - protože se tu narodili oni a deset generací jejich předků. Mnoho jich přišlo při vyhnání násilně o život,“ zmínil Hlavenka.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Zdůraznil také, že SdL už dávno opustilo myšlenky na návrat do Česka, na čemž má velkou zásluhu i jeho současný šéf Posselt.

„Ostatně pokud někdo prchal ze země v roce 1945 jako jednoroční batole, je mu dnes 80 let. Dnešní sdružení tvoří děti a vnuci, které zajímá země jejich předků, hroby jejich pradědů a prababiček (pokud je bolševici nezničili), mají svoje životy, svoje domy, svoje kariéry v Německu či jinde. Minulost už nezměníme, ale smíření a odpuštění - oboustranné, nezapomínáme na hrůzy války vyvolané a způsobené Německem a i ty je potřeba si připomínat - dále setkávání a poznávání se je to nutné a ušlechtilé minimum, které je potřeba dělat,“ doplnil Hlavenka.

