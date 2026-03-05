Oprava rozbité silnice v Brně jen tak nezačne, „řešením“ jsou výstražné značky

Marek Osouch
  5:38
Kdo očekává, že po zimě začnou silničáři opravovat frekventovanou ulici podél brněnského sídliště Vinohrady a blízké spalovny, má smůlu. Krajští silničáři, kteří ji mají ve správě, rozsáhlé opravy, které jsou potřeba v sezoně neplánují. Podle místostarosty Vinohrad Jiřího Karáska je nejbližší možný termín teprve za dva roky, a to jde ještě spíš o optimistický scénář.

Existují zcela jistě místa, kde jsou větší díry nebo jich je více. Na to, o jak využívanou cestu se v případě silnice kolem Vinohrad a spalovny jedná, je však její stav naprosto žalostný. „Výtluky se tvoří opakovaně i po jejich provizorní opravě,“ hájí krajské silničáře jejich mluvčí Monika Švehlová s tím, že je na této komunikaci velmi vysoká dopravní zátěž.

Rozbitá silnice kolem sídliště Vinohrady v Brně.
Řidiči si na stav stěžují, dokonce už jeden z nich požaduje proplatit škodu na autě, která mu vznikla při jízdě právě po této rozbité cestě.

Před měsícem tak silničáři problém „vyřešili“, že se na mnoha místech kolem frekventovaného tahu objevily výstražné dopravní značky upozorňující na nerovnost vozovky. Pokud tam taková cedule je umístěná, mají silničáři jednoduché alibi na situaci, pokud si někdo ve výmolech poškodí auto.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

„Jestliže v takovém úseku dojde ke vzniku škody z důvodu najetí do výmolu, zkoumá se, zda šlo o mimořádně velký výmol, který neodpovídal běžné ‚nerovnosti‘, jak daleko od výmolu byla umístěna značka a zda stav komunikace nepřekračoval ‚běžně očekávatelnou‘ míru nerovností,“ přiblížila mluvčí. Jednoduše řečeno: silničáři můžou nárok na náhradu škodu v takovém případě snadněji zamítnout.

Silnice, kterou jezdí rovnou několik linek MHD, je v čím dál horším stavu nejen kvůli zimě, ale již delší dobu kvůli tomu, že právě tady ústí estakáda velkého městského okruhu přes Tomkovo náměstí. Mnozí tak místo cesty Židenicemi jako dříve volí tuto alternativu.

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Od loňského podzimu tudy navíc vede objízdná trasa kvůli na dva roky plánované opravě Fryčajovy ulice z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou. „Do doby ukončení oprav ve Fryčajově ulici nebudeme dělat celoplošnou rekonstrukci,“sdělila jasně Švehlová. Větší zásah kvůli koordinaci staveb podle ní není možný, dál se tak bude jen bez většího efektu látovat. Souvislejší opravy se letos dočká jen nejhorší úsek u spalovny.

Podle místostarosty brněnských Vinohrad Jiřího Karáska (nez.) jde v případě roku 2028 navíc spíš o optimistický termín. „Realista doufá, že k souvislé opravě dojde po dokončení tunelu a tím odklonění podstatné části dopravy z estakády přímo do tunelu,“ glosoval místostarosta rychlost oprav a tristní stav krajské silnice ve vinohradském radničním zpravodaji. Zmínil přitom připravovanou výstavbu tunelu pod sídlištěm, který má být podle aktuálního harmonogramu hotový až v roce 2032.

Oprava rozbité silnice v Brně jen tak nezačne, „řešením" jsou výstražné značky

