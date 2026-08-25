A tomu musí přizpůsobit celý areál. „Jsou to nervy, nevíme, kde nám hlava stojí,“ přiznává předseda Sparty Brno Jindřich Stehlík.
Největší starosti mu nedělá samotný fotbal, ale právě organizační a bezpečnostní zajištění. V Komárově bude oproti běžným utkáním posílena pořadatelská i security služba, v pozoru budou také policisté.
Vždyť „chachaři z Ostravy“ podle klubu nahlásili účast zhruba 400 lidí, v zákulisí se ale mluví až o šesti stovkách. Předseda Sparty proto počítá s tím, že návštěvnost v areálu a jeho okolí určitě nemálo přesáhne tisícovku. Vstupenky se prodávají až na místě za 250 korun.
Do Zbrojovky Pokorný, Artis přiláká Pojezného
Oba prvoligové fotbalové kluby z Brna hledají posily do obrany. Podle serveru inFotbal.cz Zbrojovku posílí 29letý Jakub Pokorný, který dříve nastupoval v Sigmě Olomouc či Baníku Ostrava a poslední sezonu odehrál za řeckou Kifisiu. Rival z Artisu by měl zase co nevidět představit coby novou tvář ostravského obránce Karla Pojezného. Pokud klapne zdravotní prohlídka, kluby stvrdí dohodu o hostování do konce sezony, jejíž součástí má být také přestupová opce na čtyřiadvacetiletého stopera. (sev)
Určité obavy má Sparta i o svůj majetek. „Věřím ale, že hostující fanoušky snad nenapadne, že by na takovém malém areálu malého klubu něco ničili,“ doufá Stehlík.
Brněnská Sparta kvůli zvýšenému zájmu posílí nejen počet pořadatelů a pokladen, ale i občerstvení a počet toalet. „Náročnost je hlavně na prostor a zkoordinování, koho a kam postavit,“ říká Stehlík.
Ještě větší zásah do komárovského areálu přinese televizní přenos. Oneplay Sport na stadion dopraví dva kamiony a další techniku, dopoledne před zápasem pak vyrostou dvě čtyřmetrové věže.
Domácí si přitom mimořádný duel vysloužili sami. V předchozích kolech MOL Cupu vyřadili Vrchovinu a Lanžhot a nyní mohou překvapit favorita. Stehlík ale před utkáním o senzaci příliš nemluví. „Stát se může cokoliv,“ říká opatrně.
Kromě Sparty se ve středu na pohár chystají i Zbrojovka a Artis – vyrážejí do Frýdlantu nad Ostravicí, respektive Uherského Brodu. Čtveřici jihomoravských zástupců uzavírá Bzenec, který doma vyzve druholigový Třinec.