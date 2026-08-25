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Brněnská Sparta se chystá na nápor fanoušků Baníku, posiluje nejen ostrahu

Autor:
  16:18
Fanoušci Baníku Ostrava

Fanoušci Baníku Ostrava | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Policie hlídá fanoušky, kteří míří na zápas Konferenční ligy mezi Baníkem a...
Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...
Policie hlídá fanoušky po zápase Konferenční ligy mezi Baníkem a Austrií.
Policie hlídá fanoušky po zápase Konferenční ligy mezi Baníkem a Austrií.
10 fotografií
Fanoušci fotbalové Sparty Brno si už ve středu od 17 hodin užijí zápas, jaký jejich klub jen tak nehraje. Ve druhém kole MOL Cupu dorazí prvoligový Baník Ostrava s exreprezentanty Václavem Jurečkou, Matějem Chalušem či Martinem Jedličkou v kádru. Zatímco domácí klub obvykle hraje divizi před přibližně stovkou diváků, teď počítá s návštěvou kolem 1 300 lidí.

A tomu musí přizpůsobit celý areál. „Jsou to nervy, nevíme, kde nám hlava stojí,“ přiznává předseda Sparty Brno Jindřich Stehlík.

Největší starosti mu nedělá samotný fotbal, ale právě organizační a bezpečnostní zajištění. V Komárově bude oproti běžným utkáním posílena pořadatelská i security služba, v pozoru budou také policisté.

Fanoušci Baníku Ostrava
Policie hlídá fanoušky, kteří míří na zápas Konferenční ligy mezi Baníkem a Austrií.
Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a udržení se v lize.
Policie hlídá fanoušky po zápase Konferenční ligy mezi Baníkem a Austrií.
10 fotografií

Vždyť „chachaři z Ostravy“ podle klubu nahlásili účast zhruba 400 lidí, v zákulisí se ale mluví až o šesti stovkách. Předseda Sparty proto počítá s tím, že návštěvnost v areálu a jeho okolí určitě nemálo přesáhne tisícovku. Vstupenky se prodávají až na místě za 250 korun.

Do Zbrojovky Pokorný, Artis přiláká Pojezného

Oba prvoligové fotbalové kluby z Brna hledají posily do obrany. Podle serveru inFotbal.cz Zbrojovku posílí 29letý Jakub Pokorný, který dříve nastupoval v Sigmě Olomouc či Baníku Ostrava a poslední sezonu odehrál za řeckou Kifisiu. Rival z Artisu by měl zase co nevidět představit coby novou tvář ostravského obránce Karla Pojezného. Pokud klapne zdravotní prohlídka, kluby stvrdí dohodu o hostování do konce sezony, jejíž součástí má být také přestupová opce na čtyřiadvacetiletého stopera. (sev)

Určité obavy má Sparta i o svůj majetek. „Věřím ale, že hostující fanoušky snad nenapadne, že by na takovém malém areálu malého klubu něco ničili,“ doufá Stehlík.

Brněnská Sparta kvůli zvýšenému zájmu posílí nejen počet pořadatelů a pokladen, ale i občerstvení a počet toalet. „Náročnost je hlavně na prostor a zkoordinování, koho a kam postavit,“ říká Stehlík.

Ještě větší zásah do komárovského areálu přinese televizní přenos. Oneplay Sport na stadion dopraví dva kamiony a další techniku, dopoledne před zápasem pak vyrostou dvě čtyřmetrové věže.

Domácí si přitom mimořádný duel vysloužili sami. V předchozích kolech MOL Cupu vyřadili Vrchovinu a Lanžhot a nyní mohou překvapit favorita. Stehlík ale před utkáním o senzaci příliš nemluví. „Stát se může cokoliv,“ říká opatrně.

Kromě Sparty se ve středu na pohár chystají i Zbrojovka a Artis – vyrážejí do Frýdlantu nad Ostravicí, respektive Uherského Brodu. Čtveřici jihomoravských zástupců uzavírá Bzenec, který doma vyzve druholigový Třinec.

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