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Brnem projel rekordní konvoj 40 nových tramvají, měřil přes dva kilometry

  14:32
Brno si v tropickém počasí připomnělo novou éru městské dopravy netradiční podívanou. Ulicemi projel konvoj všech 40 klimatizovaných tramvají Škoda ForCity Smart 45T, které Dopravní podnik města Brna (DPMB) postupně zařazoval do provozu v posledních letech. Spanilou jízdou symbolicky uzavřel dodávku celé flotily těchto moderních vozů. Kolona dlouhá přes dva kilometry se zapsala do České knihy rekordů.

Kolona vyrazila z vozovny Medlánky a přes rozpálené centrum zamířila do Pisárek. Horké počasí, které v Brně v posledních dnech atakuje až 40 stupňů, dodalo akci výrazný kontext. Klimatizované vozy se představily v podmínkách, ve kterých je cestující ocení nejvíce.

Na náměstí Svobody se kolona na několik minut zastavila a přitáhla stovky lidí. Kolemjdoucí vytahovali telefony a natáčeli si neobvyklý „šalinový průvod“, kdy se za sebou objevily desítky téměř identických moderních tramvají.

Pohled na dlouhou kolonu v historickém jádru města patřil k momentům, které se v běžném provozu prakticky nevidí.

Spanilá jízda konvoje 40 tramvají Škoda 45T přes náměstí Svobody v centru Brna. (30. června 2026)
Více než dvoukilometrová kolona vyrazila z vozovny Medlánky a přes rozpálené centrum zamířila do Pisárek. (30. června 2026)
Spanilá jízda konvoje 40 tramvají Škoda 45T přes náměstí Svobody v centru Brna. (30. června 2026)
Spanilá jízda konvoje 40 tramvají Škoda 45T přes náměstí Svobody v centru Brna. (30. června 2026)
Spanilá jízda konvoje 40 tramvají Škoda 45T přes náměstí Svobody v centru Brna. (30. června 2026)
14 fotografií

„Je to pro Brno výjimečné. Pořídit najednou tolik tramvají je v historii města bezprecedentní,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Do jízdy se mohli symbolicky zapojit i cestující. V posledních dvou vozech se zájemci svezli až do pisárecké vozovny. Pro část z nich šlo o netradiční možnost projet se novými tramvajemi mimo běžný provoz a v souvislé koloně.

Investice za téměř tři miliardy

Klimatizované tramvaje začal DPMB postupně nasazovat od roku 2023. Dnes tvoří kompletní flotilu 40 nových vozů určených pro každodenní provoz brněnské MHD.

Pořízení všech tramvají vyšlo na téměř tři miliardy korun. Projekt vychází z rámcové smlouvy uzavřené v roce 2022, která umožňovala pořízení až 40 tramvají typu Škoda ForCity Smart 45T v letech 2022 až 2026. Díky ní mohl dopravní podnik vozy objednávat postupně podle financí i výrobních kapacit, až nyní získal kompletní flotilu.

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Každá tramvaj pojme až 233 cestujících a nabízí plně nízkopodlažní interiér i klimatizaci v celém prostoru pro cestující.

„Životnost takové tramvaje je zhruba 30 let, takže tyto vozy budou v ulicích jezdit ještě kolem roku 2050,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Podle vedení města jde o jednu z největších investic do městské dopravy v historii Brna. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) je rozdíl mezi staršími vozy a novými klimatizovanými tramvajemi v horkých dnech výrazně znatelný.

Výrobce Škoda Group vozy navrhl přímo pro podmínky brněnské dopravy i vysoké vytížení linek. Jejich výhodou je obousměrnost, díky čemuž zajíždějí na smyček končící úvratí, a to u Fakultní nemocnice Brno a Mifkova v Líšni.

Zápis do České knihy rekordů

Komisaři z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která české rekordy a kuriozity eviduje, uznali dnešní konvoj za rekordní, dočkal se proto zápisu do České knihy rekordů. Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři oficiálně zaregistrovali délku dva kilometry a 20 metrů při dvacetimetrových bezpečnostních rozestupech.

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„Kdyby byly tramvaje těsně za sebou, měl by celý konvoj 1 240 metrů. Při kapacitě 233 lidí bychom mohli nyní svézt 9 320 lidí, což je více, než má Tišnov či Třeboň,“ zmínil Marek, který se vybavil měřicím kolečkem a tramvaje obíhal, když stály v zastávce Pionýrská.

„Nicméně rekord je v tomto případě trochu vedlejší věc. Jde o to, že to jezdí po Brně, zvyšuje komfort. A život by neměl být jen kolovrátek. Šlo by nasadit tramvaje a ticho po pěšině, ale tohle jsou záležitosti, kterými město žije. Všude byly desítky a desítky lidí, kteří si tramvaje fotili a natáčeli. Tak by to mělo být,“ řekl Marek.

Přihlížely stovky lidí

Na trase kolony se objevily stovky lidí. Největší ohlas budil moment, kdy se centrem pomalu sunuly desítky identických tramvají za sebou.

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„Nejvíc jsme se těšili na to, až uvidíme všechny šaliny jet za sebou. To se jen tak nevidí,“ usmála se jedna z návštěvnic, která dorazila i s dítětem.

Kolona se tak stala spíše letní městskou událostí než rekordní akcí.

Vyčlenění 40 klimatizovaných tramvají do speciálního konvoje však zároveň znamenalo, že byly na čas okolo horkého poledne mimo běžný provoz MHD, a cestující se tak museli potit v jiných, neklimatizovaných vozech.

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