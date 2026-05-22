Pracovní skupina řešící možnou újmu a její výši se zatím sešla dvakrát letos v březnu a dubnu. Ke konkrétnímu závěru ale dosud nedošla. „Skupina sbírá podklady, až pak vzniknou závěry,“ sdělil brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS), který má v gesci městské firmy.
Za řešení problematiky možné újmy orodoval už loni v říjnu předseda představenstva brněnské spalovny, tedy firmy SAKO Brno, Pavel Urubek, který je zároveň zastupitelem za TOP 09.
Výši škody dává v dopise adresovaném vedení města jasně do souvislosti s novým tendrem a taky jednáním ohledně dotace i možných rizik spojených s jejím čerpáním, respektive krácením.
Spalovna získala dotaci v plné výši 2,8 miliardy, zároveň však platí, že musí být kotel dostavěný podle dotačních podmínek do května 2028. Už dříve ředitel spalovny Karel Jelínek naznačil, že výstavba potrvá déle, a to 34 měsíců. Tuto dobu jako maximální stanovuje i uzavřená smlouva.
O kolik může být dotace zkrácena kvůli opakování tendru a průtahům způsobených politiky, v tuto chvíli není jasné.
Náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS), který má na starosti energetiku a zakázku spalovny kritizoval, si ale nepřipouští vlastní spoluzodpovědnost za případnou škodu.
„Rozhodnutí o tom, že se projekt bude realizovat za současných podmínek, je rozhodnutím společnosti SAKO. Nejsem v představenstvu společnosti SAKO, takže nemám přesné informace ohledně důvodů cenového navýšení, pochopil jsem ale, že je způsoben primárně změnou rozsahu díla,“ prohlásil.
Jmenoval modernější systém čištění spalin nebo jiný rozsah záruk. „Navíc je součástí projektu také realizace železniční vlečky, což je podle mého názoru důležité proto, aby se alespoň částečně ulevilo přetížené silniční dopravě v Brně,“ poznamenal.
Její stavba, respektive obnova, však vyjde na 30 milionů korun, jak nedávno informovala Česká televize. Spolkne tedy jen velmi malou část z miliardy navíc za celý kotel.
Spalovna ani dodavatelská firma Metrostav nebyly schopny jednoduše a konkrétně vyčíslit, kolik stojí technologie a zařízení ke kotli, které nebyly součástí prvního tendru, a kolik jde na vrub vyšším cenám stavebních prací, tedy inflaci.
Kratochvíl nedokázal ani říci, kdy bude možná škoda způsobená politiky městské spalovně vyčíslena. Pracovní skupina si dala pauzu na neurčito, politici navíc prodloužili lhůtu na žádost o proplacení škody až na deset let.