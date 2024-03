V Apollu 11 vyrazí na vesmírnou misi. Brněnská výstava ukáže originály z NASA

Návštěvník se nejprve ocitá v temném kině. Krátký film připomíná fascinující objevování světů mimo naši planetu – od prvních družic přes psa Lajku, kosmonauty Gagarina i Armstronga, vesmírné závody mezi USA a Ruskem až po nové výzvy. „Vydejte se s námi do vesmíru,“ vybízí závěr snímku.

A pouť je to jedinečná. Ponořit se do vzdálených hlubin a prozkoumat artefakty mohou nově zájemci, kteří vyrazí na brněnské výstaviště do pavilonu C, jejž obsadila výstava Space Mission.

Nasvícený Sputnik střídá v další části hlas prezidenta J. F. Kennedyho a fanouškům vesmíru je jasné, že se ocitají v době misí Apollo. Kabina lodi je k vidění v reálné velikosti a spolu s ní další dvě stovky unikátních exponátů. Světová výstava vznikala ve spolupráci s americkou vesmírnou agenturou NASA a muzeem Cosmosphere, které řadu věcí zapůjčilo. Část z nich jsou originály, jež se z misí vrátily nebo spadly do moře, další jsou věrné modely.

„Máme tady jedinou originální kameru na světě z mise Apollo 13, která nakonec na Měsíci nepřistála. Nejcennějším exponátem je motor rakety Saturn V, jež nesla Apollo na Měsíc. Na světě existují jen tři takové, jeden je v Brně,“ hlásí ředitel pořádající JVS Group Viliam Ďuriš.

Jako astronauti ve stavu beztíže

V dalších částech lidé zamíří do řídicího centra a působivý je i model paluby raketoplánu Columbia. Nasvícená místnost je nepřenese nikam jinam než na rudou planetu i s vozítkem Opportunity pro průzkum Marsu. V nevšední zážitek se mění i návštěva interiéru orbitální stanice Mir. „Tam stojíte kolmo, ale přitom oči vidí, že okolní realita je o 45 stupňů nakloněná. Přesně takové stavy zažívají astronauti ve stavu beztíže,“ popisuje mluvčí týmu Space Mission Květa Havelková.

Člověku se po chvíli uvnitř může zatočit hlava. Stejně jako z pohledu do budoucnosti a plánů vizionářů v čele s Elonem Muskem a jeho SpaceX. Však člověk nebyl na Měsíci více než půl století a touha se tam opět podívat je nezměrná.

expozice mapující lety do vesmíru, nabízí 200 exponátů Kde: brněnské výstaviště, pavilon C, vstup bránou č. 3

brněnské výstaviště, pavilon C, vstup bránou č. 3 Kdy: denně od 9 do 19 hodin, otevřeno do konce prázdnin

denně od 9 do 19 hodin, otevřeno do konce prázdnin Za kolik: různé varianty základních i zvýhodněných cen, vstupné flexi stojí 390 korun, prodej lístků na spacemission.cz

Výstava propojuje poznání se zábavou, v závěru vesmírného putování je tak připravený Space Camp. Díky 5D virtuální realitě může každý zažít třeba start rakety jako její pilot nebo pasažér a podívat se právě na Měsíc či Mars. „Máme tu nejnovější moduly VR. Na hlavě tak máte brýle, ale zároveň stojíte nebo sedíte ve stroji a díky tomu se i pohybujete. Každý má několik stovek programů a člověk si tak může vybrat, kam přesně se do vesmíru vydá,“ láká Havelková.

Některé stroje navíc vypadají jako UFO, přistávací modul nebo tajemná kosmická zbraň. A pokud návštěvník prahne po tom alespoň trochu vnímat, co zažívají astronauti ve skutečnosti, je pro něj připravený gyroskop. „Otáčí se po všech svých osách, takže i v něm se pocity blíží stavu beztíže,“ podotýká Havelková. Na nejmenší ve Space Play Areně čekají závody marťanských autíček, kosmické skákací hrady a herna se stavebnicí Lego.

Světová výstava Space Mission je další z řady unikátních expozic, jež se návštěvníkům na brněnském výstavišti představily v minulosti. Velké projekty Titanic, Bodies, Tutanchamon nebo Šmoulí vesnice teď vystřídala tajemná pouť do hlubin vesmíru. Brno je na několik let poslední evropské město, kde se Space Mission zastaví – výstava odsud zamíří do Bangkoku, Singapuru nebo arabského světa.