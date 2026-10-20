Je potřeba udělat gesto, že Grolich je nadějí české politiky, říká útěkář z TOP 09

Jaké jsou hlavní důvody vašeho přestupu z TOP 09 k lidovcům?
Do parlamentních voleb je ještě daleko a zkrátka v rámci české politické scény vidíme zjevení efektivní komunikace, kterou má Honza Grolich se svým týmem a který může porazit hegemona na české politické scéně, tedy hnutí ANO. Pokud vím, že někdo je v tom dobrý, chci být aktivní součástí tohoto týmu a chci pomoci této zemi. Je to pro mě složité, protože v TOP 09 jsem byl třináct let, za spoustu věcí jsem jí vděčný, vstupoval jsem kvůli Karlu Schwarzenbergovi, Mirku Kalouskovi a jejich hospodářské kompetenci a odpovědnému hospodaření s veřejnými financemi, ta strana měla vizi…
Určitě budeme jakýmsi zlomovým krajem, který rozpoutá reakci i jinde.