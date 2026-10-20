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Šéf jihomoravské TOP 09 Sovka odchází k lidovcům, stranu opustí asi 30 lidí

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  11:13

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Zleva Michal Doležel, Adam Skokan a Marek Sovka z TOP 09, kteří na mimořádném briefingu oznámili, že přestupují do KDU-ČSL. Vpravo předseda KDU-ČSL Jan Grolich. (20. října 2026) | foto: ČTK

Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka se rozhodl stranu opustit a přidat se ke KDU-ČSL. Stejně tak učiní i někteří další členové jihomoravské TOP 09. Podle Sovky ze strany odejde asi 30 lidí, z nichž se někteří plánují přidat k lidovcům.

Sovka to dnes řekl novinářům na briefingu v Brně. Uvedl, že nešlo o jednoduché rozhodnutí. Chce zároveň podpořit současného šéfa lidovců Jana Grolicha.

Další osud krajské organizace mají podle Sovky v rukou krajští místopředsedové. Vyjádření předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla redakce zjišťuje. Jihomoravský hejtman a šéf lidovců Grolich rozhodnutí přivítal.

TOP 09 má v krajském zastupitelstvu čtyři zastupitele, z nichž všichni jdou do klubu lidovců a tři z nich do strany vstupují. Kraj vede koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů pro jižní Moravu. V zastupitelstvu mají 35 mandátů z 65, 31 z nich připadá na SPOLU.

Mimořádný briefinguý, kde někteří členové jihomoravské TOP 09 oznámili, že přestupují do KDU-ČSL. (20. října 2026)
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich (vpravo) hovoří na mimořádném briefingu, kde někteří členové jihomoravské TOP 09 oznámili, že přestupují do KDU-ČSL. (20. října 2026)
Zleva Michal Doležel, Adam Skokan a Marek Sovka z TOP 09, kteří na mimořádném briefingu oznámili, že přestupují do KDU-ČSL. Vpravo předseda KDU-ČSL Jan Grolich. (20. října 2026)
3 fotografie

Sovka je náměstkem jihomoravského hejtmana a zároveň starostou Branišovic na Brněnsku. „Vstupoval jsem do strany, která je kompetentní v hospodaření státu. Hodně jsem se toho naučil, našel spoustu přátel, ale nastal čas posunout se dále. S Honzou Grolichem se známe od komunální i krajské politiky, na spoustu věcí se díváme stejně. Cítím, že vedle něho vzniká něco, co je nadějí a příležitostí pro českou politiku,“ vysvětlil Sovka své rozhodnutí.

Spolu s ním odcházejí z TOP 09 i další členové, například krajský zastupitel Michal Doležel. „Členem jsem byl pět let. V poslední době jsem ztratil víru v to, že jde tuto stranu znovu nastartovat a vrátit jí sílu, kterou měla v době, kdy byla založena,“ řekl Doležel.

Jihomoravský hejtman a šéf lidovců Grolich rozhodnutí přivítal. „Když vidíte lidi, kteří pracovali pro politickou stranu, a když vidí v mém působení novou energie a smysl pro českou politiku, těžko se nachází slova. Jejich rozhodnutí bylo těžké, není jednoduché odejít,“ řekl Grolich. Doplnil, že od sjezdu lidovců se ke straně přidalo zhruba 470 členů, od říjnových komunálních voleb jich přibylo přes 130.

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