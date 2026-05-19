Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Autor: ,
  11:00
Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi kvůli podezření z propagace totalitních režimů.

Žena na zastupitelstvu nemohla vystoupit, protože není občankou Brna. Na zasedání mohou podle jednacího řádu hovořit právě jen lidé s trvalým bydlištěm v jihomoravské metropoli nebo vlastníci nemovitostí v Brně.

Slovo si ale protestující vzala sama a začala i přes vypnutý mikrofon vykřikovat hesla o kolaboraci.

„Budete souzeni za kolaboraci, za rozvrat republiky a spřáhnutí se s cizí mocností,“ zaznamenala ČTK vyjádření protestující ženy.

„Zastupuji tady všechny občany, protože se to týká nás všech, proto chci vystoupit,“ prohlásila.

Na konci vystoupení rozvinula sovětskou vlajku a vytýkala nejen brněnským politikům, že všude visí ty ukrajinské.

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Po vystoupení se ale daleko nedostala a hned v předsálí ji zastavili a legitimovali přítomní strážníci. Měli podezření, že se dopustila propagace nacismu a komunismu, jak uvádí nový zákon platný od letošního roku.

Případ si kvůli podezření na trestný čin převzali státní policisté, kteří dorazili na místo a ženu si předvolali k podání vysvětlení.

16. května 2026

