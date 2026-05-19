Žena na zastupitelstvu nemohla vystoupit, protože není občankou Brna. Na zasedání mohou podle jednacího řádu hovořit právě jen lidé s trvalým bydlištěm v jihomoravské metropoli nebo vlastníci nemovitostí v Brně.
Slovo si ale protestující vzala sama a začala i přes vypnutý mikrofon vykřikovat hesla o kolaboraci.
„Budete souzeni za kolaboraci, za rozvrat republiky a spřáhnutí se s cizí mocností,“ zaznamenala ČTK vyjádření protestující ženy.
„Zastupuji tady všechny občany, protože se to týká nás všech, proto chci vystoupit,“ prohlásila.
Na konci vystoupení rozvinula sovětskou vlajku a vytýkala nejen brněnským politikům, že všude visí ty ukrajinské.
Po vystoupení se ale daleko nedostala a hned v předsálí ji zastavili a legitimovali přítomní strážníci. Měli podezření, že se dopustila propagace nacismu a komunismu, jak uvádí nový zákon platný od letošního roku.
Případ si kvůli podezření na trestný čin převzali státní policisté, kteří dorazili na místo a ženu si předvolali k podání vysvětlení.