Bytová ombudsmanka: Problém je, že spousta lidí žije v jakési anonymní hradbě

Když se stala první bytovou ombudsmankou v Česku, nevěděla přesně, co bude náplní její práce. Teď je to už šest let, co Klára Náplavová v brněnských městských bytech urovnává sousedské spory či řeší stížnosti nájemců.