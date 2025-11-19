Netrpím žádnými bludy. Vyděrači mi říkali, že mám skočit, líčí stíhaný soudce Kafka

Někdejší soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka se rozpovídal o tom, co je mu kladeno za vinu a proč si od svých kolegů a známých půjčoval peníze, které nevracel. Podle svých slov byl pod tlakem vyděračů. Ke konci svých sil před úprkem do Chorvatska mu prý říkali, že má skočit z budovy soudu, a celý problém tak vyřešit.
Roman Kafka v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (7. května 2018)

Roman Kafka v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (7. května 2018) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zadržený soudce Roman Kafka u Okresního soudu v Ostravě (10. dubna 2025)
Roman Kafka je žalobce v metanolové kauze, pro hlavní míchače otrávené směsi...
Roman Kafka na archivním snímku z roku 2015
Kafka se rozpovídal v rozhovoru pro server Česká justice, kde líčí svou verzi celého příběhu, kterou bude zcela uplatňovat i ve své obhajobě. Vinu totiž nepopírá, jen tvrdí, že je obětí dlouholetého vydírání.

Muž se stal známým díky metanolové aféře, kterou jako státní zástupce dozoroval. Právě tehdy se jeho jméno často objevovalo v médiích. „Jenže později to začalo být jiné. Někteří lidé mě začali doprovázet, jezdit za mnou. Někteří mě oslovovali, připomínali mi kauzy, ve kterých jsem někomu ‚šlápl na kuří oko‘,“ líčí.

Soudce Kafka se přiznal k podvodu. Bál jsem se o život a platil vyděračům, tvrdí

V jednom okamžiku ho prý jeden z takových lidí na benzinové stanici donutil přesunout se do dodávky. „Tam mi na notebooku ukázali údaje o mých blízkých, o rodině, o malých neteřích, zdravotní dokumentaci, kde jsem spal, kde pracuji. Měli kompletní přehled o mém životě. Začali mi říkat, co se může stát, pokud nebudu spolupracovat,“ popsal.

Soudce a dříve pracovník státního zastupitelství se ale nezachoval, jak měl a jak by jako zaměstnanec justice nejspíš doporučoval ostatním. Po opakovaných nátlacích zaplatil a pak se stalo, co se obvykle v takových případech děje. Klid nenastal, ale vyděrači chtěli více.

„Když jsem se pokusil podat trestní oznámení, fyzicky mě napadli,“ prohlásil v rozhovoru. Doma ale nic neřekl, ani si ničeho vlastně rodina moc nevšimla. Případně řekl, že se praštil a že nosí spisy do schodů.

Po soudci Kafkovi zůstalo třináct případů, mohou se vrátit úplně na začátek

Na jednu stranu říká, že celou věc před rodinou bagatelizoval, protože si problémy řeší sám, na druhou stranu líčí, jak měl strach, když dříve ani později nešel znovu na policii. „Neudělal jsem to z obavy z reakce těch lidí – měli velmi dobré znalosti policejní práce, znali přístupy do některých evidencí, věděli, kdy se o ně začne zajímat policie,“ hájí se.

Tvrdí, že není blázen, že netrpí žádnými bludy nebo duševním onemocněním. „Podle znalců mám normální, kvalitní osobnost,“ doplnil.

Policisté, soudci, podnikatelé... Lidé svěřili Kafkovi 12 milionů, vymáhat škodu nemíní

Peníze postupně dával, půjčoval si od známých, protože neměl už kde brát v úsporách. Zároveň ale ani v Kafkově verzi to nebyli jen prostí vyděrači, protože přiznal, že mu tito „mafiáni“ vlastně vypláceli peníze i zpět. Pro své známé tak jednu dobu zprostředkovával výnosnou investici. To ale později přestalo a on zůstal dlužníkem.

„Když zjistili, že už jsem úplně ‚vycuclý‘ – že už nemám z čeho platit – nabídli mi ‚přátelskou variantu‘. Řekli mi, že by se to ‚dalo vyřešit‘ tak, že skočím z budovy krajského soudu. A že oni se pak ‚postarají‘ o moji rodinu prostřednictvím finančních institucí. Dokonce mi ukazovali fotografie kolegů, kteří zemřeli. Zjistěte si, kdo zemřel v budově Krajského soudu v Brně. To byl moment, kdy jsem pochopil, že to je za hranicí všeho,“ pokračoval Kafka.

Oběšeného soudce našli kolegové až po dvou dnech, potvrdila pitva

Proto uprchl do Chorvatska, kde ho pak vypátrali čeští kriminalisté. Donedávna seděl ve vazbě, dnes je stíhaný na svobodě s elektronickým náramkem, kdy má zakázané opustit Česko. Usiluje o dohodu o vině a trestu. Policisté ho viní z toho, že podvedl své známé a získal od nich neoprávněně 15 milionů korun.

